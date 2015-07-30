Куман: «У Маюки нет будущего в моей команде»

Главный тренер английского «Саутгемптона» Рональд Куман дал понять, что форвард команды Эммануэль Маюка этим летом перестанет быть «святым». По всей вероятности, африканец перейдет в московский «Спартак».





«У нас много молодых ребят в команде, которые пытаются пробиться в основу, к тому же у нас хватает нападающих, так что у Маюки нет будущего в «Саутгемптоне». По нему у меня уже были контакты с исполнительным директором», - сказал голландец, чьи слова цитирует «Чемпионат.ком». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!