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    Куман: «У Маюки нет будущего в моей команде»

    Главный тренер английского «Саутгемптона» Рональд Куман дал понять, что форвард команды Эммануэль Маюка этим летом перестанет быть «святым». По всей вероятности, африканец перейдет в московский «Спартак».
    «У нас много молодых ребят в команде, которые пытаются пробиться в основу, к тому же у нас хватает нападающих, так что у Маюки нет будущего в «Саутгемптоне». По нему у меня уже были контакты с исполнительным директором», - сказал голландец, чьи слова цитирует «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 17:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:12

      хм...нужен ли?

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 30 июля 2015, 23:45

      Очередной 10ти сортный черныш,никому не нужный кроме мясных

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 30 июля 2015, 19:39

      Станет грешником и перейдёт в Спартак!))

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 19:38

      Бедолага

      0
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      Рейтинг: +1316

      Медный купоpос 30 июля 2015, 19:20

      Мукунка, вэлкам хоум! Дом мукунков ждет тебя!

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 30 июля 2015, 18:19

      в спартаке будет!)) там он свой!

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      Рейтинг: +12

      Grek1922 30 июля 2015, 18:16

      Четвертым на эту позицию нормально....

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      Рейтинг: +5

      antoniooo 30 июля 2015, 17:58

      Кроме скорости в остальном нулевой

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