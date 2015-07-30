Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дьяков: «Ростов» останется в моем сердце навсегда»

    Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков, до недавнего времени выступавший за «Ростов», обратился к болельщикам южан с официальным обращением через клубный сайт.
    «Уважаемые болельщики ФК «Ростов»! Обращаюсь к вам и искренне благодарю за эти замечательные 3.5 года, которые мы провели вместе! За время, что я был игроком ФК «Ростов», мы пережили как сложные ситуации, так и минуты радости. Три раза нам пришлось выступать в стыковых матчах, — к счастью, успешно, и команда сохранила прописку в Премьер-лиге. Но победа 8 мая 2014 года в решающем матче за Кубок России явно перечеркивает все негативные эмоции. Теперь этот день вписан в историю клуба, и я, как и вы, всегда буду помнить тот финал! Я провел 102 игры в форме ФК «Ростов». Особенно было приятно выступать на домашнем стадионе «Олимп-2» и слышать перед началом матчей, как вы объявляете мою фамилию. Это незабываемо! Большое вам спасибо за эти прекрасные годы и сумасшедшую поддержку! Сейчас я буду отдавать все силы московскому «Динамо», но ФК «Ростов» навсегда в моем сердце! Желаю команде добиться высоких результатов, потому что ростовские болельщики заслуживают этого. До новых встреч на футбольных стадионах».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      АНЖИ ЧЕМПИОН05 31 июля 2015, 14:52

      А Динамо, мама?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 31 июля 2015, 13:19

      Спасибо и удачи тебе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 10:06

      славный парень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 30 июля 2015, 20:43

      можно татушку сделать).Ростов -папа).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Payet 30 июля 2015, 20:14

      Молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 19:46

      Просто у него большое кожаное сердце

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      GANIBAL_FOREVER 30 июля 2015, 18:53

      Красавец!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 30 июля 2015, 18:19

      Молодец!!!
      По мужски попрощался с родным клубом и болельщиками!
      Удачи тебе в Динамо!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      4eJIoBeK c 6yJIbBaPa 30 июля 2015, 18:07

      Удачи тебе на новом месте...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 > 4eJIoBeK c 6yJIbBaPa 30 июля 2015, 19:06

      на Комарова живешь?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11