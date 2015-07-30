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    Бубнов: «Легионеры считают Шатова своим»

    Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Олега Шатова в первых турах РФПЛ.
    «Безусловно, в первых двух турах Олег Шатов проявил себя ярче всех. Учитывая его позицию — атакующего хавбека — он провел свои матчи очень результативно даже по европейским меркам. Если полузащитник за две игры зарабатывает три балла по системе «гол+пас» и еще на его счету пенальти — это топ-уровень. Что помогло Шатову раскрыться? Мне кажется, хорошие отношения с легионерами. Для Халка, Акселя Витселя, Данни, Эсекьеля Гарая и Хави Гарсии он стал своим парнем. А такое доверие окрыляет: есть отдача, есть рост мастерства. Даже без Данни, который является основным мотором команды, Шатов сыграл здорово и не опустился ниже определенного уровня. Хочется надеяться, что и в сборной он сможет себя проявить, хотя сделать это будет намного сложнее: там нет такого окружения, как в «Зените». Можно также отметить хорошую физическую готовность Шатова, который каждый раз прибавлял именно во вторых таймах, когда у команды не все получалось», - сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    30.07.2015 16:25
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +11

      ермакк 31 июля 2015, 18:05

      Шатов действительно прибавил, молодец! Надо ещё в основной состав молодых выставлять, тогда будет много Шатовых.=))

      0
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      Рейтинг: +35

      пелеvin 31 июля 2015, 13:17

      Шатов был лучшим в июле...почему посчитали лучшим Де Зюбу непонятно ( ну правда РФС и Реброва лучшим кипером назначил в прошлом сезоне, так что в принципе удивляться нечему...

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 31 июля 2015, 03:35

      В первых двух турах Шатов заработал 4 балла потому как пенальти забитый заработал это тот же голевой пас, Олег хорошо готов физически "бежит" это видно, но соперник в его лучшем матче пока был только Урал, в матчах с сильными соперниками мы увидим насколько хороши его отношения с легионерами.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 30 июля 2015, 22:54

      на фига ему эта сборная?
      а еще и толстого физрука туда назначили - лучше бы отдыхал и от травм страховался а не гонял под руководством лени-макдональдса.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 30 июля 2015, 20:24

      Одной крови!

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      Рейтинг: +12

      AntonioZsp 30 июля 2015, 19:46

      красавчик!

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      Рейтинг: +1126

      richi 30 июля 2015, 19:40

      Легионером?

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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 30 июля 2015, 18:52

      Если Ворчун Бу хвалит - это дорогого стоит)))

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      Рейтинг: +57

      Швайни 30 июля 2015, 18:02

      Да не первый раз говорит это, и прошлом году так говорил, эко новость нашли

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 30 июля 2015, 18:02

      да, Шатов молодец, пожалуй единственный на сегодня российский футболист более менее хорошего уровня

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