Бубнов: «Легионеры считают Шатова своим»

Шатов действительно прибавил, молодец! Надо ещё в основной состав молодых выставлять, тогда будет много Шатовых.=))
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Шатов действительно прибавил, молодец! Надо ещё в основной состав молодых выставлять, тогда будет много Шатовых.=))
Шатов был лучшим в июле...почему посчитали лучшим Де Зюбу непонятно ( ну правда РФС и Реброва лучшим кипером назначил в прошлом сезоне, так что в принципе удивляться нечему...
В первых двух турах Шатов заработал 4 балла потому как пенальти забитый заработал это тот же голевой пас, Олег хорошо готов физически "бежит" это видно, но соперник в его лучшем матче пока был только Урал, в матчах с сильными соперниками мы увидим насколько хороши его отношения с легионерами.
на фига ему эта сборная?
а еще и толстого физрука туда назначили - лучше бы отдыхал и от травм страховался а не гонял под руководством лени-макдональдса.
Одной крови!
красавчик!
Легионером?
Если Ворчун Бу хвалит - это дорогого стоит)))
Да не первый раз говорит это, и прошлом году так говорил, эко новость нашли
да, Шатов молодец, пожалуй единственный на сегодня российский футболист более менее хорошего уровня