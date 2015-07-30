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    Файзулин: «Нелегко пропускать столько времени»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своем восстановлении после травмы, полученной в заключительном матче прошлого розыгрыша РФПЛ.
    «Конечно, трудно пропускать столько времени, столько важных матчей. Насколько я готов сейчас, мне судить сложно, потому что я пока и сам этого до конца не понимаю. Одну тренировку я провожу, а две приходится пропустить. Потом тренируешься три дня подряд, а после этого одну тренировку снова пропускаешь. Все-таки травма, а точнее, заболевание пока не дает мне в полном объеме участвовать в тренировочном процессе», - приводит слова игрока официальный сайт сине-бело-голубых.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    30.07.2015 16:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +27

      uran102 31 июля 2015, 05:18

      Давай выздоравливай....

      1
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      Рейтинг: +10

      Alex8219 30 июля 2015, 22:44

      Хотелось бы,чтоб в составе был

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 19:57

      Здоровья ему в будущем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 30 июля 2015, 18:36

      Здоровья! Набирай форму и сборная ждёт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3930

      Kollljan 30 июля 2015, 17:14

      А что за болезнь - то?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +430

      andr2112 30 июля 2015, 16:25

      Скорее залечивай свои болячки и выходи на поле! Удачи!!

      2
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      Рейтинг: +16

      Max 16_ 30 июля 2015, 16:20

      Скорейшего выздоровления !

      1
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