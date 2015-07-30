Игнатьев: «У «Рубина» есть дефицит человеческих ресурсов»

В бой. РУБИНУШКА
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим видением проблем казанского «Рубина» в преддверии первого матча россиян в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Штурма», сообщает «Р-Спорт».
«У них явно не хватает человеческих ресурсов, скамейка маловата, достаточно людей потеряли по дороге к чемпионату, есть травмированные. Я бы не сказал, что они совсем уж безнадежно выглядели, но видно, что положительных эмоций им явно не хватает. Задача команды будет заключаться в том, чтобы отойти от негатива и начать все с чистого листа. Чемпионат России - это не Лига Европы, футболисты это понимают, и думаю, проявят свои лучшие качества», - сказал специалист.
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