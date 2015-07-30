Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков: «Косово включить в отбор к ЧМ-2018 уже нельзя»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал для «Р-Спорт» обещание президента УЕФА Мишеля Платини включить в отборочный турнир к Чемпионату мира — 2018 сборную Косово.
    «Уже прошла жеребьевка, которую проводил не УЕФА, а ФИФА, и только она вправе решать, кого допускать, а кого нет. Я думаю, что эта информация не соответствует действительности, и вряд ли она принадлежит самому Платини. Все же он опытный руководитель, много лет возглавляет УЕФА, много лет является вице-президентом ФИФА, порядки знает. Думаю, просто кто-то выдает желаемое за действительное, такого не будет. Ни теоретически, ни практически. Жеребьевка уже прошла, и решает здесь ФИФА, и даже если Платини станет президентом ФИФА, все равно ничего не получится», - сказал Колосков.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 19:59

      Старик зря не скажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 30 июля 2015, 19:01

      Платини-проститутка...Косово принять??? А почему не Абхазию? Приднестровье? Южную осетию? ДНР и ЛНР ??? Играет под дудку западных политиков... Не дай бог станет главой ФИФА...Россию замордует..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА 30 июля 2015, 16:48

      ПРАВИЛЬНО!НЕТ ТАКОЙ СТРАНЫ)ГЫЫЫЫЫЫЫ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 30 июля 2015, 15:57

      Ох уж эти знаменитые косовские ништяки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Черель 30 июля 2015, 15:55

      Зачем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 30 июля 2015, 15:49

      няш-мяш косово не наш

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11