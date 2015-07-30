Колосков: «Косово включить в отбор к ЧМ-2018 уже нельзя»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал для «Р-Спорт» обещание президента УЕФА Мишеля Платини включить в отборочный турнир к Чемпионату мира — 2018 сборную Косово.





«Уже прошла жеребьевка, которую проводил не УЕФА, а ФИФА, и только она вправе решать, кого допускать, а кого нет. Я думаю, что эта информация не соответствует действительности, и вряд ли она принадлежит самому Платини. Все же он опытный руководитель, много лет возглавляет УЕФА, много лет является вице-президентом ФИФА, порядки знает. Думаю, просто кто-то выдает желаемое за действительное, такого не будет. Ни теоретически, ни практически. Жеребьевка уже прошла, и решает здесь ФИФА, и даже если Платини станет президентом ФИФА, все равно ничего не получится», - сказал Колосков. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!