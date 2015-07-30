Президент крымского СКЧФ: «Наши игроки по вечерам развозят пиццу»

А это что позорно для футболиста - спортклуба Черн. Флота?
Президент крмыского клуба СКЧФ Александр Красильников в преддверии старта Чемпионата Крыма по футболу посетовал на финансовые проблемы, пишет «Советский спорт».
«Я общался с губернатором, он обещает помощь. Мы на него надеемся, но конкретных действий пока нет. Сейчас многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят под премьер-лигу, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. У нас не будет высокого уровня чемпионата, если такая ситуация продолжится», - сказал функционер.
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