Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент крымского СКЧФ: «Наши игроки по вечерам развозят пиццу»

    Президент крмыского клуба СКЧФ Александр Красильников в преддверии старта Чемпионата Крыма по футболу посетовал на финансовые проблемы, пишет «Советский спорт».
    «Я общался с губернатором, он обещает помощь. Мы на него надеемся, но конкретных действий пока нет. Сейчас многие ведущие футболисты, которые по уровню подходят под премьер-лигу, вынуждены даже пиццу по вечерам развозить. У нас не будет высокого уровня чемпионата, если такая ситуация продолжится», - сказал функционер.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vmensk 30 июля 2015, 19:56

      А это что позорно для футболиста - спортклуба Черн. Флота?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Hardwell 30 июля 2015, 17:49

      Это намёк либо на то,что ещё больше денег надо отправлять туда,Крым же наш,либо не все бабосы до туда доходят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 30 июля 2015, 17:42

      Мне две гавайские ,одну охотничью и литровую колу,пожалуйста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      HAARP 30 июля 2015, 16:33

      крмыского? посетовал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      HAARP 30 июля 2015, 16:23

      Мне вот одному интересно, когда закончатся серьезные орфографические ошибки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 30 июля 2015, 15:37

      Предлагаю всей Россией скинуться на зарплату крымских футболистов. Крым же наш ёпT.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die > Gorbuncov 30 июля 2015, 16:42

      В легкую!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 30 июля 2015, 15:31

      как в люксембурге пожарники

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11