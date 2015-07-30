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    На счету Диего Косты — убийство собаки

    Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста в своей автобиографии признался, чтоб в бытность футболистом мадридского «Атлетико» убил собственную собаку, сообщает «Миррор». Возвращаясь с тренировки, футболист при парковке возле дома не заметил пса, которого случайно задавил. Данное негативное событие сильно повлияло на тогдашнее моральное состояние игрока.
    Порода убиенной собаки — йоркширский терьер.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    30.07.2015 15:09
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +226

      рус фан 31 июля 2015, 02:15

      Потеря животного друга собаки или кота или еще кого вызывает переживания типа депрессии и потом все равно вспоминаешь даже через годы.

      0
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      Рейтинг: +894

      Ахад 30 июля 2015, 21:01

      месик за сборную воробьёв кучами отстреливает

      1
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      Рейтинг: +10

      Kristfr 30 июля 2015, 21:00

      ужалился как то и присел.. на такого пса моей телки....

      0
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 30 июля 2015, 20:44

      видимо Коста ни когда кадя не ел

      0
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      Рейтинг: +19

      maumZ 30 июля 2015, 20:12

      Мы в деревне каждую весну стаями их отстреливали. В Чечне.

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      Рейтинг: +12

      STEWARD 30 июля 2015, 19:58

      а он ее задавил?!

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      Рейтинг: +12

      STEWARD 30 июля 2015, 19:57

      а он ее задавил?!

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      Рейтинг: +19

      анжи барса 30 июля 2015, 19:43

      больше писать чтоли нечего?

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      Рейтинг: +767

      KBR-07 30 июля 2015, 18:50

      Я тогда должен был с ума сойти,у меня их на маленький зоопарк наберётся!)

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 30 июля 2015, 18:44

      Я сначала подумал, что он пса в жертву принес возле алтаря в обмен на бессмертие. *шуточки про возраст Косты*

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