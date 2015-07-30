На счету Диего Косты — убийство собаки

Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста в своей автобиографии признался, чтоб в бытность футболистом мадридского «Атлетико» убил собственную собаку, сообщает «Миррор». Возвращаясь с тренировки, футболист при парковке возле дома не заметил пса, которого случайно задавил. Данное негативное событие сильно повлияло на тогдашнее моральное состояние игрока.





Порода убиенной собаки — йоркширский терьер. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!