В Граце «Рубин» поддержат порядка 30-и человек

В австрийском Граце прошло традиционное предматчевое совещание перед первой встречей третьего квалификационного раунда Лиги Европы между местным «Штурмом» и казанским «Рубином», сообщает официальный сайт россиян. На поединке будет присутствовать порядка 12-и тысяч, из них поддерживать гостей будут порядка 30-и человек. Хозяева сыграют в черно-белой форме, «Рубин» - в красной.