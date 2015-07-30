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    В Граце «Рубин» поддержат порядка 30-и человек

    В австрийском Граце прошло традиционное предматчевое совещание перед первой встречей третьего квалификационного раунда Лиги Европы между местным «Штурмом» и казанским «Рубином», сообщает официальный сайт россиян. На поединке будет присутствовать порядка 12-и тысяч, из них поддерживать гостей будут порядка 30-и человек. Хозяева сыграют в черно-белой форме, «Рубин» - в красной.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Рубин»

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    30.07.2015 14:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      kayser 30 июля 2015, 16:00

      россия 2 будет транслировать матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 30 июля 2015, 14:41

      Что-то слишком много для рубина. Целых 30 человек до Австрии доехали.

      -2
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      Рейтинг: -100

      серИт > Valar Morghulis 30 июля 2015, 15:00

      да не то что спортак

      -1
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