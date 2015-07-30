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    Месси и Маскерано решили завершить отпуск на неделю раньше срока

    Аргентинские игроки испанской «Барселоны» Лионель Месси и Хавьер Маскерано вернулись в расположение каталонского клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону. С момента окончания финального матча Кубка Америки — 2015 против чилийцев (0:0, победа Чили по пенальти) футболисты находились в отпуске и должны были выйти оттуда 5-го августа, но приняли решение завершить отдых раньше срока.
    Таким образом, сейчас сине-гранатовые собраны в почти полном составе, отсутствует лишь триумфатор упомянутого Кубка Америки Клаудио Браво, который продолжает находиться в отпуске, пишет Sport.es.

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    Источник: Sport.es

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    30.07.2015 14:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 31 июля 2015, 12:09

      Нашим клоунам такое в голову не может прийти: "Как так раньше из отпуска???..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Виктор1983 30 июля 2015, 21:08

      Нашим футболистам бы такой подход

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 30 июля 2015, 20:27

      Барса больше ,чем клуб

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 30 июля 2015, 19:32

      Месси чухнул, что без него не везут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      LEO M 30 июля 2015, 18:38

      Отличная новость! Надеюсь сыграют с Фиорентиной

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Lucifer_Barca 30 июля 2015, 18:07

      скорее бы уже сезон начался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 30 июля 2015, 15:43

      Впереди сложный сезон!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 30 июля 2015, 15:34

      Молодцы ! Вот это подход !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      колобок82 30 июля 2015, 15:13

      пора уже, хватит отдыхать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 30 июля 2015, 14:56

      браво в запое)

      4
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