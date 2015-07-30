Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» в новом сезоне будет играть по схеме «4-3-1-2»

    Вице-президент итальянского «Милана» Адриано Галлиани поведал о том, каким образом принималось решение о тактике команды на предстоящий сезон, информирует Sports.ru.
    «Решение играть по схеме 4-3-1-2 было принято во время ужина с главным тренером Синишей Михайловичем и Сильвио Берлускони в прошлом месяце. Мы решили играть в два форварда, а Жереми Менез будет использовать в роли атакующего полузащитника под ними. Карлос Бакка и Луис Адриано будут играть в атаке вместе», - заявил Галлиани.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 14:24
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 30 июля 2015, 21:02

      интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      bombardir001 30 июля 2015, 19:14

      хорошая схема

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff 30 июля 2015, 15:32

      милану всё равно с какой схемой занимать седьмое место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 30 июля 2015, 14:52

      хаха
      так получается вторую команду милана будет как раньше тренировать лысый мафиози

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      astan4o 30 июля 2015, 14:29

      Вообще-то 4-3-1-2 а не 4-3-2-1

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Robbaggio > astan4o 30 июля 2015, 14:40

      Ну да, а то где 2 форварда!
      Что-то в новостях ошибка за ошибкой(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 30 июля 2015, 14:26

      Оригинальная для Италии схема.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > dimagas1 30 июля 2015, 15:01

      а для салое бии

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11