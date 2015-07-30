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    Президент FIS: «ФИФА запятнала репутацию всего спорта»

    Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер поделился своим мнением об отставке своего коллеги из ФИФА Зеппа Блаттера, а также вообще о ситуации вокруг главной футбольной структуры мира.
    «Я верю в то, что он покинет свой пост, хотя с ним может приключиться всякое. Но сейчас мне ситуация представляется абсолютно ясной: назначена дата внеочередного конгресса, на которой состоятся выборы. Посмотрим. Другое дело, что вся эта ситуация, конечно, ужасна: события последних месяцев нанесли удар по репутации всех международных спортивных федераций и самого спорта в том числе», - сказал функционер ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    30.07.2015 13:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +335

      Поц 30 июля 2015, 17:46

      А ЦСКА раньше входил в федерацию лыжного спорта?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 30 июля 2015, 14:56

      вы не видели, что происходит в рфс. у нас весь футбол проплачен и договорен

      -1
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 14:35

      всё пройдёт- и печаль, и радость..

      0
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      Рейтинг: -29

      qasi37 30 июля 2015, 14:25

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      0
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      Рейтинг: +28

      Real chempion 30 июля 2015, 13:56

      Были бы лыжи так же популярны как футбол, и крутились бы в них такие же деньги, ты бы со своей федерацией мог бы быть на месте Блаттера... Так что, радуйся и завидуй одновременно))

      -3
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      Рейтинг: -100

      серИт > Real chempion 30 июля 2015, 14:00

      фу б ля дурак ты е бановрот

      0
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      Рейтинг: +28

      Real chempion > серИт 30 июля 2015, 14:48

      Свистни в х.уй.

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 13:56

      Не смейся на других..

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