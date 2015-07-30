Ибрагимович: «Следующий мой клуб? Это станет большим сюрпризом»

Форвард сборной Швеции и французского «ПСЖ» Златан Ибрагимович сказал, что чувствует себя счастливым в Париже, но дал понять, что «ПСЖ» не будет последним клубом в его карьере.

«У меня еще год действующего контракта с «ПСЖ». Я наслаждаюсь временем, которое я провожу здесь и я очень счастлив. Куда я собираюсь в дальнейшем? Это сюрприз. Очень большой сюрприз», - заявил Ибрагимович Skysports.