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    Ибрагимович: «Следующий мой клуб? Это станет большим сюрпризом»

    Форвард сборной Швеции и французского «ПСЖ» Златан Ибрагимович сказал, что чувствует себя счастливым в Париже, но дал понять, что «ПСЖ» не будет последним клубом в его карьере.
    «У меня еще год действующего контракта с «ПСЖ». Я наслаждаюсь временем, которое я провожу здесь и я очень счастлив. Куда я собираюсь в дальнейшем? Это сюрприз. Очень большой сюрприз», - заявил Ибрагимович Skysports.

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    Источник: Skysports

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    30.07.2015 13:34
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 5 августа 2015, 01:13

      Привет я из будущего. Отличный был выбор Спартак.

      0
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      Рейтинг: +49

      drnigo 2 августа 2015, 20:54

      В Галатасарай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Hardskill 1 августа 2015, 01:08

      анжи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      ArsenalAlania 30 июля 2015, 19:04

      В Зенит))

      1
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      Рейтинг: +12

      LEO M 30 июля 2015, 18:39

      Реал или МЮ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      fenomeno9 30 июля 2015, 18:02

      ему самому любопытно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Поц 30 июля 2015, 17:46

      Зенит?
      Просто другим клубом для Ибры меня не удивить.

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 30 июля 2015, 17:14

      или США.Может на Ближний Восток

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 30 июля 2015, 17:12

      Анжи)))

      0
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      Рейтинг: +9

      Герой1987 30 июля 2015, 16:57

      Зениту он по карману

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