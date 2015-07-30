«Динамо» не должно оплачивать жилье М'Вила

Вот что за команда каждый раз какая-то шняга))) Если Яшин считается символом динамо - то этому клубу пора сменить название)))
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Вот что за команда каждый раз какая-то шняга))) Если Яшин считается символом динамо - то этому клубу пора сменить название)))
То хлопушки под ноги себе кидают, то деньги друг у друга вымогают. Одним словом - Динамо!!!
нытик
Вот ещё один довод, почему не следует связываться с забугорным хламом!
В итоге российский футбол сам превращается в хлам, о чём красноречиво свидетельствуют полупустые трибуны на матчах РПЛ!
зачем они его купили ваще он не играет уже как 2 матча
сегодня видел рекламу, там народ просят скинуться в фонд, который помогает детям, больным раковыми заболеваниями. так вот, я так прикинул, вот если бы государство не оплачивало хульков и мвилей всяких российским недоклубам, то у нас бы появилась куча выздоровевших детей. убогие государственные мешки мусарня и бомжевик, желаю вам подобных диагнозов
ты думаешь, у всех при обнаружении 4-я стадия?
М'Вила дебильно поступил. Вместо того, чтобы выносить это на общественность, мог бы тихо-спокойно написать заявление о вымогательстве. Провелась бы проверка, виновного бы поймали с поличным. И тогда этого начальника уже мало что спасло бы.
А так - он усложнил жизнь и себе, и клубу.
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