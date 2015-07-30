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    «Динамо» не должно оплачивать жилье М'Вила

    «Чемпионат.ком» сообщает новые подробности скандала в московском «Динамо», связанного с потенциальным полузащитником команды Янном М'Вила, который накануне обвинил клуб в вымогательстве денег за съемную квартиру. На самом же деле бело-голубые в вопросе недвижимости француза выступают только в качестве посредника и никакого участия в финансовых операциях принимать не должны. По просьбе игрока москвичи нашли подходящую квартиру, и на этом роль клуба заканчивается. Соответственно, вымогательство со стороны службы безопасности неправомерно и, естественно, противозаконно.
    В большинстве российских клубов не принято оплачивать отдельное жилье футболистам; работодатель игрока обязан только предоставить жилплощадь на базе команды, если это потребуется.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 13:11
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 30 июля 2015, 18:57

      Вот что за команда каждый раз какая-то шняга))) Если Яшин считается символом динамо - то этому клубу пора сменить название)))

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 30 июля 2015, 18:03

      То хлопушки под ноги себе кидают, то деньги друг у друга вымогают. Одним словом - Динамо!!!

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      Рейтинг: +13

      fenomeno9 30 июля 2015, 17:35

      нытик

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 30 июля 2015, 17:11

      оплачивает или нет не важно. зачем начальник службы безопасности требует денег? вот в этом вопрос и все

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 30 июля 2015, 16:26

      ну кто бы сомневался....рыльце в пушку как всегда. Виновных НЕТ))))

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      Рейтинг: +130

      Krutoy 30 июля 2015, 16:07

      Вот ещё один довод, почему не следует связываться с забугорным хламом!
      В итоге российский футбол сам превращается в хлам, о чём красноречиво свидетельствуют полупустые трибуны на матчах РПЛ!

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      Рейтинг: +10

      Конявый18 30 июля 2015, 15:38

      зачем они его купили ваще он не играет уже как 2 матча

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 30 июля 2015, 14:59

      сегодня видел рекламу, там народ просят скинуться в фонд, который помогает детям, больным раковыми заболеваниями. так вот, я так прикинул, вот если бы государство не оплачивало хульков и мвилей всяких российским недоклубам, то у нас бы появилась куча выздоровевших детей. убогие государственные мешки мусарня и бомжевик, желаю вам подобных диагнозов

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Serjinho 30 июля 2015, 18:02

      Там чаще всего не для больных выпрашивают, а для себя любимых. А государство делает всё возможное. И никакие сборы не помогут на четвёртой стадии.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > Зенит 2015 30 июля 2015, 19:23

      ты думаешь, у всех при обнаружении 4-я стадия?

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      Рейтинг: +15

      Maximilian Sinigr 30 июля 2015, 14:37

      М'Вила дебильно поступил. Вместо того, чтобы выносить это на общественность, мог бы тихо-спокойно написать заявление о вымогательстве. Провелась бы проверка, виновного бы поймали с поличным. И тогда этого начальника уже мало что спасло бы.
      А так - он усложнил жизнь и себе, и клубу.

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      Рейтинг: -29

      qasi37 30 июля 2015, 14:26

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

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