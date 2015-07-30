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    Кавани: «Я полностью предан ПСЖ»

    Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что не планирует покидать клуб, несмотря на активные разговоры о его скором трансфере в «Манчестер Юнайтед».
    «Сейчас идет немало спекуляций касательно меня, но руководство ПСЖ мою позицию знает. Я в Париже на контракте, его нужно уважать. Счастлив быть здесь. Мои амбиции совпадают с командными. У меня есть желание помочь ПСЖ провести превосходный сезон, и я на сто процентов предан клубу», - сказал уругваец изданию «Экип».

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    Источник: L' Equipe

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    30.07.2015 12:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -29

      qasi37 30 июля 2015, 14:26

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +17

      AR777 30 июля 2015, 13:21

      Предан-пока контракт не кончится

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      Рейтинг: +14

      olzhyk 30 июля 2015, 13:13

      Молодец, Кавани, так держать!
      В этом сезоне или со следующего сезона наступять твое время в центре нападении.

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      Рейтинг: +10

      89rus 30 июля 2015, 13:10

      Э

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      Рейтинг: +28

      Nazi 30 июля 2015, 13:03

      Скорей бы тебя сбагрили бревно ходячее... :(

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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 12:49

      Конечно! Если бы мне так платили я бы тоже был бы предан

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