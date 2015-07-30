Кавани: «Я полностью предан ПСЖ»

Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что не планирует покидать клуб, несмотря на активные разговоры о его скором трансфере в «Манчестер Юнайтед».





«Сейчас идет немало спекуляций касательно меня, но руководство ПСЖ мою позицию знает. Я в Париже на контракте, его нужно уважать. Счастлив быть здесь. Мои амбиции совпадают с командными. У меня есть желание помочь ПСЖ провести превосходный сезон, и я на сто процентов предан клубу», - сказал уругваец изданию «Экип». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!