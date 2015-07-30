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    «Вольфсбург»: «Правильно, что играем за Суперкубок не в Мюнхене»

    Спортивный директор немецкого «Вольфсбурга» Клаус Аллофс прокомментировал решение футбольных властей провести матч за Суперкубок Германии на поле «волков», чем ранее была недовольна команда-соперник в битве за трофей — мюнхенская «Бавария», сообщает «Чемпионат.ком».
    «Естественно, на стадионе в Баварии, вмещающем более 70 тыс. болельщиков, может царить хорошая атмосфера, и мы все в этом случае могли бы заработать больше денег. Однако я считаю, что для немецкого футбола неплохо, что не все матчи мюнхенцы проводят у себя дома», - констатировал функционер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 12:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 1 августа 2015, 23:35

      Мои поздравления волкам. Хладнокровно играли.

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      Рейтинг: +95

      demir301 1 августа 2015, 20:21

      Ставлю на ничью в основное время !!!

      0
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 30 июля 2015, 16:05

      Я думаю волкам это не поможет.

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 30 июля 2015, 14:47

      мюнхенский зинит

      0
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      Рейтинг: -29

      qasi37 30 июля 2015, 14:26

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +45

      ManUtd4 30 июля 2015, 14:17

      Лишь бы Вольфсбург смотрелся достойно.

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      Рейтинг: +15

      Efan Ekoku 30 июля 2015, 13:37

      Вольфсбургу это не поможет!!! Результат будет один.Победа Баварии.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 30 июля 2015, 13:36

      Это усложняет прогноз на матч...
      есть идеи?

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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 12:45

      Конечно правильно..

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