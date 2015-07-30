«Вольфсбург»: «Правильно, что играем за Суперкубок не в Мюнхене»

Спортивный директор немецкого «Вольфсбурга» Клаус Аллофс прокомментировал решение футбольных властей провести матч за Суперкубок Германии на поле «волков», чем ранее была недовольна команда-соперник в битве за трофей — мюнхенская «Бавария», сообщает «Чемпионат.ком».





«Естественно, на стадионе в Баварии, вмещающем более 70 тыс. болельщиков, может царить хорошая атмосфера, и мы все в этом случае могли бы заработать больше денег. Однако я считаю, что для немецкого футбола неплохо, что не все матчи мюнхенцы проводят у себя дома», - констатировал функционер. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!