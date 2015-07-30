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    В президенты ФИФА баллотируется представитель Южной Кореи

    Бывший вице-президент ФИФА и глава Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Мон Джун заявил, что будет участвовать в выборах президента ФИФА в будущем году.
    «Если я буду избран, то моя работа будет ознаменована реальными изменениями, а не радостями от получения столь значимой должности. Конкурент из Франции Мишель Платини — человек нынешней системы, ему будет трудно идти по пути серьезных реформ. Сейчас в ФИФА приходит время неевропейского лидера», - приводит слова азиата ВВС.
    Выборы состоятся 26 февраля 2016-го года.

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    Источник: BBC

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    30.07.2015 12:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -29

      qasi37 30 июля 2015, 14:27

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 12:53

      Платини, Марадона и еще кореец и т.д.

      0
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      Рейтинг: +14

      olzhyk 30 июля 2015, 12:47

      Правильно, правильно!
      Давно пора.
      Нужно что-то новое!

      -1
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      Рейтинг: +296

      Raulya 30 июля 2015, 12:25

      Хорошо, что нее Ан Джун Хван....

      -1
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