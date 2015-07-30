В президенты ФИФА баллотируется представитель Южной Кореи

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Бывший вице-президент ФИФА и глава Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Мон Джун заявил, что будет участвовать в выборах президента ФИФА в будущем году.
«Если я буду избран, то моя работа будет ознаменована реальными изменениями, а не радостями от получения столь значимой должности. Конкурент из Франции Мишель Платини — человек нынешней системы, ему будет трудно идти по пути серьезных реформ. Сейчас в ФИФА приходит время неевропейского лидера», - приводит слова азиата ВВС.
Выборы состоятся 26 февраля 2016-го года.
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