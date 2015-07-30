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    «Ростов» планирует купить голкипера

    «Ростов» в летнее трансферное окно намерен укрепить вратарскую линию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент футбольного клуба Александр Шикунов.

    "Нам надо усилить две позиции, одна из них - вратарская. После ухода Стипе Плетикосы у нас остался Сослан Джанаев, а за ним - только молодые ребята.

    Мы заплатили за Нобоа деньги, это трансфер. Сумму называть не буду, но сейчас для нас все трансферы дорогие", - отметил Шикунов..

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    Источник: ТАСС

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    30.07.2015 11:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 30 июля 2015, 16:23

      Я бы вел переговоры с Малофеевым...Вратарь-трудяга...Но на скамеечке ему сидеть и сидеть в Зените..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 июля 2015, 15:32

      Песьякова купите!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      борька 30 июля 2015, 13:20

      Филимон не удел сидит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      КАПА и КАРТЕЛЬ 30 июля 2015, 13:18

      Заберайте Малафеева,этот недо тренер его лавке держит

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Miha 30 июля 2015, 12:46

      Мне кажется Бердыев команду на свои строит)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Genario 30 июля 2015, 12:38

      Нужно из дубля ребят подтягивать. А если покупать, то с российским паспортом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      Leshik07 30 июля 2015, 12:33

      Бердыев может Рыжикова перетащит))

      0
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      Рейтинг: +57

      Romashka-2 > Leshik07 30 июля 2015, 16:41

      Было бы здорово!

      0
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      Рейтинг: +243

      KoValery 30 июля 2015, 12:31

      Не могут вовремя платить зарплату и теряют основного вратаря. Зато на нового деньги найдутся.

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      Рейтинг: +5873

      maygli 30 июля 2015, 12:31

      А Плетикосу зачем отпустили?

      0
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      Рейтинг: +24

      uk122 > maygli 30 июля 2015, 13:18

      наигрался

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 12:26

      Хороший голкипер не помешает любому клубу..

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