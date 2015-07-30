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    Адриано Галлиани: «Непопадание «Милана» в Лигу чемпионов будет провалом»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что его команда должна бороться за попадание в тройку сильнейших чемпионата Италии, чтобы получить право играть в Лиге чемпионов .


    «Мы решили пригласить главным тренером Синишу Михайловича, чтобы разорвать с недавним прошлым. Синиша имеет все необходимое для того, чтобы работа в клубе была плодотворной. Мне эта ситуация напоминает те времена, когда тренером был Фабио Капелло. Если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов — это будет провалом со спортивной точки зрения», - сказал Галлиани.
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    30.07.2015 11:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 30 июля 2015, 23:30

      Сложно будет попасть

      0
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 30 июля 2015, 15:05

      Бедный милан - провал за провалом. Последний раз достигли намеченной цели, наверно, ещё 5 лет назад

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 30 июля 2015, 14:14

      готовьтесь

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 июля 2015, 14:09

      Пятерка будет бороться за ЛЧ. Милан входит в число кандидатов.Игра покажет.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 13:45

      ну да

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      Рейтинг: +14

      olzhyk 30 июля 2015, 13:24

      после стольких лет провалов, ай-ай-ай, не рано ли?
      Милану сначалу надо вернуть веру, а то ее давно уже потеряли, нужно время

      -1
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      Рейтинг: +225

      VABANK > olzhyk 30 июля 2015, 13:58

      "Стольких лет " - это скольких.??

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 30 июля 2015, 12:22

      Пора милану напомнить о себе....а то его что с четов списали....Милан вперед!!!!

      1
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      Рейтинг: -100

      серИт 30 июля 2015, 12:16

      уахах миланский спартак

      0
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 12:08

      Это не провал, а катастрофа и смерть для миланцев.

      -2
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 30 июля 2015, 11:47

      да и с коммерческой точки зрения тоже

      0
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