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    Анатолий Бышовец: «В ответном матче отдаю небольшое предпочтение «Спарте»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что для ЦСКА в противостоянии со «Спартой» ничего не потеряно, тем не менее, специалист перед ответным матчем отдает предпочтение пражанам.
    «Спарта» не уступала ЦСКА ни по голевым моментам, ни по их количеству, Думаю, что результат отражает равенство сил. Мне кажется, что соперники и во втором матче обменяются голами. Я не стал бы драматизировать ситуацию, шансы у армейцев сохраняются.

    Не думаю, что чехи удовлетворятся ничьей и будут играть рационально в ответном матче. Нас ждет интересный матч, чем-то похожий на первый. В целом отдаю небольшое предпочтение пражской команде — 51 на 49. Но в то же время у ЦСКА хорошие возможности.

    Единственное, что меня смущает, — конечно, оборона ЦСКА, где допускались невынужденные ошибки, наблюдалось отсутствие концентрации. А ведь речь идет об игроках национальной сборной. Сейчас мы предлагаем различным специалистам взяться за сборную в самой критической ситуации. Мое мнение, что чем больше говорят и пишут о Слуцком, тем больше сомнений, что Слуцкий этого достоин» , - сказал Бышовец.
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    Источник: Известия

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    30.07.2015 09:56
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +57

      abrek123 31 июля 2015, 10:56

      главное дзагоева выпустите на поле он этому спартаку в ответке трешку отгрузит...

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 31 июля 2015, 09:39

      Уважаемые модераторы! Когда появится возможность отредактировать текст?

      2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 31 июля 2015, 09:33

      Во всём виноваты 1 канал с Гусевым!

      2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 31 июля 2015, 09:33

      Шансы равны, но преимущество у Спарты велико, облопощились мы в Химках((

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      Рейтинг: +11

      Мачоо 30 июля 2015, 21:25

      Черт побери, че ты такое несешь???

      0
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      Рейтинг: +51

      комиссар Ж 30 июля 2015, 17:51

      в еврокубках в обороне ЦСКА всегда пожар , а пожарных нет. То есть они есть , но слишком тормозят...нужно летать по штрафной, а точнее пархать и жалить , а не тупо наблюдать , как тебе между ног катят

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 13:36

      шансы равны...ждём какую-нибудь ничью!

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      Рейтинг: +17

      AR777 30 июля 2015, 13:30

      Спарта пройдет дальше,Слуцкого выгонят тренировать сборную России

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      Рейтинг: +51

      комиссар Ж > AR777 30 июля 2015, 17:58

      дай Думьбию и Вагнера Лава любому российскому клубу и он бы сыграл не хуже чем ЦСКА...поэтому особых заслуг самого Слуцкого я не вижу

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 30 июля 2015, 12:47

      ЦСКА выиграет!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus > Павлюченко 13 31 июля 2015, 09:36

      твоими устами да мёд пить!

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      Рейтинг: +29

      Великий_конь 30 июля 2015, 12:27

      Бышовца во главе сборной мы уже видели. Не пора бы ему угомониться и закрыть рот?

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      Рейтинг: +459

      sour12 > Великий_конь 30 июля 2015, 13:02

      точно точно, если это цитата его слов, ппц завидовать надо молча!ЛВС отличный тренер он раскачивает хороший клуб и воспитывает лучших форвардов страны из полузащитников.

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