Анатолий Бышовец: «В ответном матче отдаю небольшое предпочтение «Спарте»

главное дзагоева выпустите на поле он этому спартаку в ответке трешку отгрузит...
Не думаю, что чехи удовлетворятся ничьей и будут играть рационально в ответном матче. Нас ждет интересный матч, чем-то похожий на первый. В целом отдаю небольшое предпочтение пражской команде — 51 на 49. Но в то же время у ЦСКА хорошие возможности.
Единственное, что меня смущает, — конечно, оборона ЦСКА, где допускались невынужденные ошибки, наблюдалось отсутствие концентрации. А ведь речь идет об игроках национальной сборной. Сейчас мы предлагаем различным специалистам взяться за сборную в самой критической ситуации. Мое мнение, что чем больше говорят и пишут о Слуцком, тем больше сомнений, что Слуцкий этого достоин» , - сказал Бышовец.