Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луи ван Гаал: «В предсезонке главное игра, а не результат»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал игру своей команды в рамках Международного кубка чемпионов против «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской команды.


    «Я вполне доволен игрой. Да, мы проиграли, но, возможно, это к лучшему, поскольку год назад мы выиграли все матчи в турне, а потом уступили в стартовом туре премьер-лиги. Теперь все складывается немного иначе, но я не суеверен.

    В первом тайме мы создали больше моментов, чем «ПСЖ». У наших же ворот острота возникала только после того, как мы сами ошибались. А когда допускаешь индивидуальные огрехи в матче топ-уровня, здесь уже ничего не поделаешь. Такие голы решают судьбу матча. Вы, наверное, заметили, что во втором тайме «ПСЖ» играл скорее поперек поля и назад, чем вперед. Команда топ-уровня может себе такое позволить.

    Но должен отметить, что я увидел и положительные моменты в игре своей команды. Вообще в предсезонке главное именно игра, а не результат. Так что я скорее доволен, чем нет. А так, конечно, лучше выигрывать, чем проигрывать», – сказал ван Гаал.
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 30 июля 2015, 21:07

      сумасброд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      olzhyk 30 июля 2015, 13:29

      и правильно, зачем тратить силу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 11:51

      слова придуманы, чтоб мысли скрывать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      qasi35 30 июля 2015, 11:02

      я рассылаю спам, я ушел в бан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      borz -for justice! 30 июля 2015, 10:21

      Защита. Дно

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11