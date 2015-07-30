Текстовая трансляция матча «Штурм» - «Рубин» - на «Бомбардире»

Вслед за ЦСКА в борьбу за европейские трофеи сегодня включаются «Рубин» и «Краснодар». Пожалуй, у казанцев соперник будет серьезнее. Австрийский «Штурм» - довольно крепкая команда, не раз выигрывавшая национальное первенство, а о силе австрийского футбола мы может судить по матчах сборной этой страны с нашей командой. Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов перед игрой отметил, то настрой у команды на матч отличный, казанцы намерены прервать серию неудачных матчей и порадовать наконец-то своих болельщиков



«Бомбардир» предлагает свои читателям «Бомбардир» предлагает свои читателям текстовую трансляцию встречи, комментатор – Влад Журин.