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    Текстовая трансляция матча «Штурм» - «Рубин» - на «Бомбардире»

    Вслед за ЦСКА в борьбу за европейские трофеи сегодня включаются «Рубин» и «Краснодар». Пожалуй, у казанцев соперник будет серьезнее. Австрийский «Штурм» - довольно крепкая команда, не раз выигрывавшая национальное первенство, а о силе австрийского футбола мы может судить по матчах сборной этой страны с нашей командой. Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов перед игрой отметил, то настрой у команды на матч отличный, казанцы намерены прервать серию неудачных матчей и порадовать наконец-то своих болельщиков


    «Бомбардир» предлагает свои читателям текстовую трансляцию встречи, комментатор – Влад Журин.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 18:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 20:40

      Красава Рубин..

      0
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      Рейтинг: +10

      Абу88 30 июля 2015, 19:46

      В этом сезоне не видел игры Рубина, но будем болеть за Рубин 1:0

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 30 июля 2015, 19:27

      Ох, и отгребёт Рубинчик, если будет играть так же слабо как в чемпе. Но будем надеяться и болеть за российский клуб.

      0
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      Рейтинг: +17

      bombardir001 30 июля 2015, 19:09

      вперед рубин только победа

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 30 июля 2015, 19:05

      Не спокойно за Рубин,в чемпионате смотрится не убедительно! В любом случае удачи казанцам!

      0
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      Рейтинг: +12

      LEO M 30 июля 2015, 18:41

      Рубин победит!

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      Рейтинг: +10

      Art66 30 июля 2015, 18:25

      Удачи и только победы.

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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 11:48

      верим!

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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 30 июля 2015, 11:15

      Удачи Рубину!!!

      1
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      Рейтинг: -22

      qasi35 30 июля 2015, 11:02

      я рассылаю спам, я ушел в бан

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      Рейтинг: -100

      серИт > qasi35 30 июля 2015, 12:20

      умнее надо быть, дешевую защиту е бардира можно обойти

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