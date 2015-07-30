«Тоттенхэм» вступил в борьбу за Ламберта

Нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт попал в сферу интересов «Тоттенхэма». «Шпоры» рассматривают форварда в качестве вероятной замены Эммануэлю Адебайору и Роберто Сольдадо, которые могут покинуть клуб.



Отмечается, что «Ливерпуль» намерен выручить от продажи Ламберта 4,5 млн фунтов. На игрока также претендуют «Вест Бромвич», «Норвич» и «Лестер».



Добавим, что Ламберт отлично знаком главному тренеру «шпор» Маурисио Поккеттино по совместной работе в «Саутгемптоне».