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    «Тоттенхэм» вступил в борьбу за Ламберта

    Нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт попал в сферу интересов «Тоттенхэма». «Шпоры» рассматривают форварда в качестве вероятной замены Эммануэлю Адебайору и Роберто Сольдадо, которые могут покинуть клуб.


    Отмечается, что «Ливерпуль» намерен выручить от продажи Ламберта 4,5 млн фунтов. На игрока также претендуют «Вест Бромвич», «Норвич» и «Лестер».

    Добавим, что Ламберт отлично знаком главному тренеру «шпор» Маурисио Поккеттино по совместной работе в «Саутгемптоне».
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    Источник: Daily Mail

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    30.07.2015 08:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      alexov222 31 июля 2015, 19:55

      ТТХ удачно выбыл из борьбы за ламберта)

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      Рейтинг: -22

      qasi35 30 июля 2015, 11:04

      я рассылаю спам, я ушел в бан

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      Рейтинг: +223

      DXTK 30 июля 2015, 09:59

      Почетинно без сомнения смог бы поставить игру Ламберта в Шпорах, но сейчас клуб в нем не нуждается. Тем Более после того как его Моральный дух и голевой был сломан на Энфилде затруднительно ему будет набрать былую форму. Это хорошо что уже ищут замену Адебу и Сольдо. Я больше склоняюсь к варианту с Норвичем.

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      Рейтинг: +10

      sparxx > DXTK 30 июля 2015, 21:41

      Ничего странного не вижу в желании Поч, собрать "своих" из Саутхемптена на Уайт Харт Лейн. Те, которых он застал в стане Шпор, с поставленными задачами явно не справляются, а Рики не получил желанного удовольствия в Ливерпуле.... Так что всё логично !

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