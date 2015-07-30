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    Владислав Радимов: «Зырянов еще может играть в Премьер-лиге»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что Константин Зырянов может играть в Премьер-лиге.

    «Первый раз меня попросил поговорить с Костей на эту тему Александр Дюков. У Кости было приглашение из Премьер-лиги, но ездить по провинции он не захотел. И к предложению о "Зените-2" вначале отнесся настороженно: "Мне будет стыдно, если куда-то приеду, и будут кричать: "Старый пень, заканчивай уже!"
    Полтора месяца спустя позвонил ему еще раз, и он пришел ко мне на тренировку. Посмотрел и говорит: "Наверное, буду играть". Первый выезд, второй, и везде ему кричали: "Костя, зачем ты сюда приехал, тебе еще в премьер-лиге надо играть!" Представляете, какой это был бальзам ему на душу?
    В итоге втроем с Максимом Митрофановым после прошлого сезона сели и решили, что Зырянов готов играть дальше. И, глядя на его сегодняшнюю форму, не готов спорить с болельщиками, что Костя может играть в премьер-лиге. Глядя даже на иных футболистов сборной – может, и еще как!
    Для меня и его игра, и отношение к работе – огромное подспорье. Всегда могу подозвать молодого: "Смотри, балбес, как человек в 38 лет к делу и к себе относится". Работает безотказно», - рассказал Радимов «Спорт-Экспрессу».
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2015 07:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      Leshik07 30 июля 2015, 12:35

      Что-то Радимов только хвалит всех последнее время)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 30 июля 2015, 12:21

      Может? Пусть играет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 09:53

      Костя может!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 июля 2015, 08:55

      к нему надо было добавить аршавина и кержа)

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