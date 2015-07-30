Владислав Радимов: «Зырянов еще может играть в Премьер-лиге»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что Константин Зырянов может играть в Премьер-лиге.

«Первый раз меня попросил поговорить с Костей на эту тему Александр Дюков. У Кости было приглашение из Премьер-лиги, но ездить по провинции он не захотел. И к предложению о "Зените-2" вначале отнесся настороженно: "Мне будет стыдно, если куда-то приеду, и будут кричать: "Старый пень, заканчивай уже!"

Полтора месяца спустя позвонил ему еще раз, и он пришел ко мне на тренировку. Посмотрел и говорит: "Наверное, буду играть". Первый выезд, второй, и везде ему кричали: "Костя, зачем ты сюда приехал, тебе еще в премьер-лиге надо играть!" Представляете, какой это был бальзам ему на душу?

В итоге втроем с Максимом Митрофановым после прошлого сезона сели и решили, что Зырянов готов играть дальше. И, глядя на его сегодняшнюю форму, не готов спорить с болельщиками, что Костя может играть в премьер-лиге. Глядя даже на иных футболистов сборной – может, и еще как!

Для меня и его игра, и отношение к работе – огромное подспорье. Всегда могу подозвать молодого: "Смотри, балбес, как человек в 38 лет к делу и к себе относится". Работает безотказно», - рассказал Радимов «Спорт-Экспрессу».