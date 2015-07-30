Адриано Галлиани: «Уход Пирло – моя главная ошибка»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о своей главной ошибке во время работы в клубе.



«Моя самая большая ошибка состоит в том, что я позволил уйти Андреа Пирло. Эту ошибку я совершил вместе с другими людьми, но не скажу с кем», – отметил Галлиани.



Напомним, Пирло в течении деяти сезонов играл за «Милан» и в в 2011 году перешел в «Ювентус», в составе которого четыре раза подряд выигрывал чемпионат Италии.