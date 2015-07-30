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    Адриано Галлиани: «Уход Пирло – моя главная ошибка»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о своей главной ошибке во время работы в клубе.


    «Моя самая большая ошибка состоит в том, что я позволил уйти Андреа Пирло. Эту ошибку я совершил вместе с другими людьми, но не скажу с кем», – отметил Галлиани.

    Напомним, Пирло в течении деяти сезонов играл за «Милан» и в в 2011 году перешел в «Ювентус», в составе которого четыре раза подряд выигрывал чемпионат Италии.
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    Источник: Sports.ru

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    30.07.2015 07:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 30 июля 2015, 23:06

      И одна из главных удач Маротты

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 июля 2015, 14:04

      Маэстро останется навсегда в памяти фанов и Юве и Милана.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 30 июля 2015, 12:20

      они наверно и через 10 лет про это вспоминать будут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      vf123 30 июля 2015, 11:02

      Это точно ошибка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 30 июля 2015, 10:50

      в течении деяти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      LugoChelsea 30 июля 2015, 10:29

      Главная ошибка этих жмотов - это потеря Кака!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 09:52

      скажи!

      0
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      Рейтинг: +9

      Arstanovich 30 июля 2015, 09:47

      лучше поздно, чем никогда...

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 30 июля 2015, 08:38

      Это самое глупое решение было отпустить его....

      1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 30 июля 2015, 08:12

      ЭТО ОН ГОВОРИТ СЕЙЧАС!!А ЧТО СКАЖЕТ ЧЕРЕЗ 5-ть ЛЕТ ЕЩЕ ВСПОМНИТ ПРО ДРУГИЕ ОШИБКИ!!!????ЭТО ВСЕ НЕ СЕРЬЕЗНО!!!!ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ НУЖНО ПОДУМАТЬ НА ПЕРЕД О ПОСЛЕДСТВИЯХ!!!????КАК ВСЕ ПРОСТО!!!!

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