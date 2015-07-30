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    Касильяс: «Чувствую себя в Порту» как дома»

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс выразил благодарность болельщикам португальской команды за тёплый приём с их стороны. Испанец отметил, что в «Порту» чувствует себя как дома.


    «Очень благодарен болельщикам за их любовь ко мне. То же самое могу сказать о клубе и его футболистах. Здесь я чувствую себя как дома. Любовь болельщиков – самая большая награда, которую может получить спортсмен», — написал Касильяс на своём сайте.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 06:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 августа 2015, 17:48

      Молодец, Касильяс, рад узнать это. Не болею за Реал, но за этого классного кипера обидно, подло поступили с ним.

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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 09:48

      молодец

      0
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      Рейтинг: +23

      hellyeah 30 июля 2015, 08:24

      Быстро адаптируется)))

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