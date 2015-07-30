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    Полузащитник армавирского «Торпедо»: «За три недели Карпин дал мне больше, чем все тренеры за четыре года»

    Полузащитник «Торпедо» из Армавира Артак Алексанян поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным. Хавбек перешел в «Торпедо» из армянского «Улисса» накануне матча «автозаводцев» против «Зенита» – 2.


    «Честно говоря, за три недели он дал мне больше, чем все тренеры за последние четыре года. Вы бы меня поняли, если б побывали у Карпина на теории. Объясняет доходчиво. Например, как правильно располагаться в обороне при атаке соперника, на стандартах… Думаешь: “Елки-палки, все же просто! Почему раньше этого не замечал?!” Неслучайно “Торпедо” уже четыре матча сыграло на ноль.

    Два-три раза в неделю мы проводим теоретические занятия. Смотрим видео минут 30-40 – и на поле, начинаем работу над ошибками», - рассказал «Спорт-Экспрессу» Алексанян.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2015 06:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 августа 2015, 17:44

      Небось гоняет вовсю...

      0
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      Рейтинг: +10

      Neallo19 30 июля 2015, 19:21

      валера уже в песенках сидит

      0
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      Рейтинг: +93

      stachel 30 июля 2015, 13:12

      Забавно, что же он на теории по атаку так доходчиво не объясняет? Сам то неплохим хавбеком был.

      0
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      Рейтинг: +105

      Гуливер 30 июля 2015, 12:33

      пзды что-ли дал ))

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 30 июля 2015, 12:27

      Обучение начал с защиты. То ли ещё будет, когда начнётся обучение нападения. :)))

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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 30 июля 2015, 11:01

      чудо тренер всё таки))

      1
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      Рейтинг: +223

      DXTK 30 июля 2015, 10:37

      Карпин Дал ему Российский Паспорт, а большего пока и не надо.

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 30 июля 2015, 10:14

      Залез без мыла. Место в основе гарантировано?

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      Рейтинг: +17

      КАПА и КАРТЕЛЬ 30 июля 2015, 10:09

      Да и спартаковской гнилью ты сразу пропитался,а другие как тебя тренировали!

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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 09:36

      научит и нападающих!

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