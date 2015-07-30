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    МКЧ. «ПСЖ» обыгрывает «Манчестер Юнайтед»

    В очередном матче Международного кубка чемпионов в Чикаго встретились «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Матч, проходивший в присутствии 61000 зрителей, завершился победой французской команды со счетом 2:0.

    Оба мяча были забиты еще до перерыва, на 25-й минуте отличился Блейз Матютди, а через девять минут Златан Ибрагимович удвоил преимущество «ПСЖ».
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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 06:11
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 30 июля 2015, 17:25

      Трудно говорить о силе команд после таких матчей....

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 30 июля 2015, 16:58

      С победой!

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 30 июля 2015, 16:19

      Пишите обыграло, что за настоящее время про уже оконченный матч?

      0
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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 30 июля 2015, 15:41

      Псж сильнее Мю поверьте

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      Cvetkov 30 июля 2015, 14:51

      Барса с МЮ играла мягко,боясь травм при жесткой игре МЮ,плюс три штанги и забитый, с нарушением правил, гол Руни.....но вот ПСЖ противопоставил МЮ жесткую игру и что мы видим-скис МЮ и это естественно.

      -1
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      Рейтинг: +11

      rm br 30 июля 2015, 12:36

      де хеа полная дыра

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 30 июля 2015, 12:35

      Скорее всего именно в ПСЖ и уйдет Анхель Ди Мария! Ну что же, там ему по силам стать лидером) А ПСЖ поздравляю с победой и с тем, что они выиграли этот турнир!

      0
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      Рейтинг: +10

      старый сеньор > alessios1990 30 июля 2015, 14:18

      ВСЕГДА ПРИЯТНО ЧИТАТЬ ТВОИ КОММЕНТЫ!!!
      alessios1990

      0
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      Рейтинг: +13

      патриот200 30 июля 2015, 12:31

      Молодцы

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      Рейтинг: +47

      89388900185 30 июля 2015, 12:05

      ПСЖ хорош .........

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      Рейтинг: +47

      89388900185 30 июля 2015, 12:05

      Ибра кадабра мог еще забить но хотел круто забить

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