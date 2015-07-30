МКЧ. «ПСЖ» обыгрывает «Манчестер Юнайтед»





В очередном матче Международного кубка чемпионов в Чикаго встретились «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Матч, проходивший в присутствии 61000 зрителей, завершился победой французской команды со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты еще до перерыва, на 25-й минуте отличился Блейз Матютди, а через девять минут Златан Ибрагимович удвоил преимущество «ПСЖ».