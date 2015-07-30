МКЧ. «ПСЖ» обыгрывает «Манчестер Юнайтед»

Трудно говорить о силе команд после таких матчей....
Трудно говорить о силе команд после таких матчей....
С победой!
Пишите обыграло, что за настоящее время про уже оконченный матч?
Псж сильнее Мю поверьте
Барса с МЮ играла мягко,боясь травм при жесткой игре МЮ,плюс три штанги и забитый, с нарушением правил, гол Руни.....но вот ПСЖ противопоставил МЮ жесткую игру и что мы видим-скис МЮ и это естественно.
де хеа полная дыра
Скорее всего именно в ПСЖ и уйдет Анхель Ди Мария! Ну что же, там ему по силам стать лидером) А ПСЖ поздравляю с победой и с тем, что они выиграли этот турнир!
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alessios1990
Молодцы
ПСЖ хорош .........
Ибра кадабра мог еще забить но хотел круто забить