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    Дмитрий Черышев: «Роналду? Если Бенитес выдвинет его вперед, тогда могут поставить Дениса»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев заявил, что его сын, полузащитник «Реала» Денис Черышев может заменить Криштиану Роналду.

    «Почему нет-то? У каждого есть шанс, пусть это и тяжело. В данный момент Денис обязан использовать каждую минуту, выходя за «Реал», чтобы продемонстрировать тренеру свою роль в команде. Хотя почему обязательно Роналду? Могут же выдвинуть его вперед, тогда могут поставить Дениса. Если Денис будет делать все правильно и помогать команде, Бенитес может принять решение в его пользу», — сказал Черышев «Советскому спорту».
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    Источник: «Советский спорт»

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    30.07.2015 01:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +26

      Madrik 30 июля 2015, 14:19

      да лан , там уровень игры выше , то что он вообще там выходит на поле уже респект , а глядишь в сборной заиграет

      0
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      Рейтинг: +26

      misha-misha 30 июля 2015, 11:26

      Удачи Денису, все таки соотечественник!

      0
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 30 июля 2015, 10:47

      если и поставят кого нибудь на позицию Роналду, то это явно будет не Денис

      0
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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 30 июля 2015, 09:01

      это бревно в арендах сгниет. разве что папаша по блату пристроит куда-то как обычно.

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 30 июля 2015, 08:22

      Напоминает, как Степашин так же говорил о Кокорин, типа он уровень Барсы и т.п. бред

      0
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      Рейтинг: +12

      колобок82 30 июля 2015, 06:57

      Зацепиться бы ему за основу. А там глядишь и сборную нашу один тащить будет

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:46

      Мячи подавать не тяжелое ремесло...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 05:56

      Дмитрий Черышев: «Роналду? Кто это?"

      -1
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 05:53

      золотой мяч приближается

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 30 июля 2015, 05:17

      сумасшедшие бредни. в Реале не идиоты сидят.

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