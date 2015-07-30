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    Хави: «Гвардиола выберет правильное время, чтобы вернуться в «Барселону»

    Полузащитник «Аль-Садд» Хави Эрнандес уверен, что главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола выберет правильное время, чтобы вернуться в каталонский клуб.


    «Я провёл с Пепом в «Барселоне» очень успешное время. И я знаю, что он выберет правильный момент, чтобы вернуться в клуб», — приводит слова Хави офийиальный сайт «Аль-Садд».
    Гвардиола возглавлял каталонцев с 2008 по 2012 годы.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 01:15
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ 30 июля 2015, 11:02

      Развалит Баварию окончательно, потом вернется в Барселону.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Barcelona_Rostov 30 июля 2015, 09:48

      он особо и не нужен....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:42

      Как знать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 06:29

      никому из смертных того знать нельзя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 05:57

      Да уж скорее бы свалил из "Баварии"

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 30 июля 2015, 01:25

      И ушёл в тот момент, когда Барселоне нужна была помощь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      G.S > Костя-ФК Барселона 30 июля 2015, 01:52

      Ближайшем будушем врятли вернется, там и без него справляются!!!

      1
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