Хави: «Гвардиола выберет правильное время, чтобы вернуться в «Барселону»

Полузащитник «Аль-Садд» Хави Эрнандес уверен, что главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола выберет правильное время, чтобы вернуться в каталонский клуб.



«Я провёл с Пепом в «Барселоне» очень успешное время. И я знаю, что он выберет правильный момент, чтобы вернуться в клуб», — приводит слова Хави офийиальный сайт «Аль-Садд».

Гвардиола возглавлял каталонцев с 2008 по 2012 годы.