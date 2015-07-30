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    Максим Канунников: «Когда в 18-19 лет у молодого игрока появляется хороший контракт, он отталкивается от футбола»

    Форвард «Рубина» Максим Канунников рассказал о проблемах молодых игроков, заключающих хорошие контракты.


    "Я на себе прошел, когда в 18-19 лет у молодого игрока появляется достаточно хороший контракт и он может себе позволить какую-то роскошь. Это немного отталкивает от футбола.

    Спустя пару лет я осознал на себе, что в «Зените» так и произошло, когда я в юном возрасте немного ходил на дискотеки, мало времени уделял восстановлению и подготовке, пошел по наклонной. Но перейдя в «Амкар» все это закончилось", — сказал футболист.
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    Источник: Sports.ru

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    30.07.2015 00:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26

      Madrik 30 июля 2015, 14:49

      такое только вот у нас, в других странах посерьезней

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      reni-05 30 июля 2015, 09:26

      вот действие лимита, если бы платили за игру, а не за паспорт играли бы на много лучше и просто стали бы профессионалами просто, а не то что сейчас, они бы тренировались нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:41

      А на западе куда большие зарплаты, но от этого головы не теряют...

      1
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > nahan 30 июля 2015, 09:53

      Ну это ты зря молодожь не особо много получает

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 05:59

      Закончились деньги в Перми

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 05:48

      плохо дело

      0
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      Рейтинг: +105

      Гуливер 30 июля 2015, 01:53

      в старости,тоже.... один Самуил ЭтоО знает толк

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