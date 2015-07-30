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    Дмитрий Хомуха: «Думаете, Виллаш-Боашу интересно, как будет играть сборная России?»

    Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о лимите на легионеров.


    «Да, мера искусственная. И в целом я против такого подхода. Но сейчас она необходима. Если мы не дадим молодым футболистам выступать в клубах РФПЛ, то провалимся на ЧМ-2018.

    На чемпионате мира не добиваются успехов команды, где пять-шесть игроков основы старше 30 лет. Возьмите ту же Германию – на турнире в Бразилии там все были в самом соку.

    Тут ситуация, как с зерном. Если его посадили в почву, оно взрастет. А у нас росток только появился – и его сразу асфальтом закатали, уничтожили. Был бы сейчас лимит «10+15» – и почти никто бы из русских не играл.

    Думаете, Виллаш-Боашу интересно, как будет играть сборная России? Смешно. Конечно же, нет! И он всеми своими высказываниями показывает это. А как португалец поступил с Шейдаевым? Взял, сорвал его с важнейшего сбора нашей команды и вернул вдруг в «Зенит».
    И зачем? Чтобы Шейдаев сидел на лавке и не играл. В итоге наш ведущий форвард приехал в расположение сборной за два дня до старта элитного раунда. Кому-то от этого была польза?

    Вы скажите сейчас Виллаш-Боашу: “Пожалуйста, поставьте Шейдаева в основу”. Он скажет: “Я свои задачи решаю”, - рассказал Хомуха «Чемпионату»
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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 00:48
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 30 июля 2015, 23:05

      меня тоже не интересует как играет эта сборная.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 30 июля 2015, 11:41

      ПочемуиБоаша должна интересовать сб. России??? Он тут просто делает свое дело и его не должны волновать проблемы сборной....

      0
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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 30 июля 2015, 10:54

      Правильно он говорит, национальные интересы - это результаты сборной прежде всего, а не результаты клубы легионеров под руководством иностранца и если талантливой молодежи не дать возможность играть и получать опыт в высшей лиге, то на чемпинат мира придем с командой пенсионеров

      0
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 30 июля 2015, 10:46

      если уж не умеют играть, то ни какой тренер и лимит не поможет

      -1
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      Рейтинг: +10

      LugoChelsea 30 июля 2015, 10:28

      Скажу по секрету " Это ни кому не интересно "

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > LugoChelsea 31 июля 2015, 15:44

      Скажу по секрету, слово никому, пишется слитно.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 30 июля 2015, 09:31

      Боаш беспокоит только сам БОАШ!!!
      И ЕГО КОНТРАКТ!

      3
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      Рейтинг: +25

      Payet 30 июля 2015, 08:10

      Так и есть

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:39

      Хомуха прав, к сожалению...

      1
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      Рейтинг: +17

      smolnikovaa 30 июля 2015, 06:10

      А почему нет? Мне вот интересно,как играет сборная Португалии.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 05:47

      ну да

      0
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