ЛЧ. «Селтик» вырывает победу у «Карабаха», «Рапид» спасается в матче с «Аяксом»

Завершилась программа первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Последними закончились встречи в Глазго и Вене.



В Вене голландский "Аякс" благодаря голам Дави Классена на 25-й и 43-й минутах матча к перерыву выигрывал у "Рапида" , но не сумел удержать преимущества и закончил матч вничью 2:2. У австрийцев голы на счету Флориана Кайнца (48 мин) и Роберта Берича (76мин).



Азербайджанский "Карабах" был близок к ничейному исходу матча против шотландского "Селтика, но все же пропустил на 82-й минуте от Дедрика Бояты, забившего единственный во встрече гол.



