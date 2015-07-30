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    ЛЧ. «Селтик» вырывает победу у «Карабаха», «Рапид» спасается в матче с «Аяксом»

    Завершилась программа первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Последними закончились встречи в Глазго и Вене.

    В Вене голландский "Аякс" благодаря голам Дави Классена на 25-й и 43-й минутах матча к перерыву выигрывал у "Рапида" , но не сумел удержать преимущества и закончил матч вничью 2:2. У австрийцев голы на счету Флориана Кайнца (48 мин) и Роберта Берича (76мин).

    Азербайджанский "Карабах" был близок к ничейному исходу матча против шотландского "Селтика, но все же пропустил на 82-й минуте от Дедрика Бояты, забившего единственный во встрече гол.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 00:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +27

      EZ 3 августа 2015, 19:57

      Удачи Карабаху!)

      0
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      Рейтинг: +13

      mahir766 31 июля 2015, 21:06

      карабах отделает селтик как отделал в пршлом году твенте.в азербайджане селтику не здобровать. 2-0 как минимум в пользу карабаха.

      0
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      Рейтинг: +12

      колобок82 30 июля 2015, 06:52

      аякс свое возьмет

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:26

      Австрийцы спаслись...

      0
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      Рейтинг: +18

      Молотобоец1895 30 июля 2015, 02:47

      Селтик вперед!!

      1
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      Рейтинг: +43

      Alcaron 30 июля 2015, 01:38

      Карабах обязан раздавить сельтик

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Alcaron 30 июля 2015, 06:41

      Порвёт, как Тузик грелку!

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      Рейтинг: +8

      patryy 30 июля 2015, 01:23

      Вперед Карабах!

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      Рейтинг: +10

      roman1810 30 июля 2015, 00:35

      Карабах,пройдет Селтик!

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      Рейтинг: +10

      bakinec32 > roman1810 30 июля 2015, 01:28

      твои слова да БОГУ В УШИ!!!!!

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