Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЛЧ. «Стяуа» и «Партизан» играют вничью, «Базель» в гостях обыгрывает «Лех»

    Продолжаются матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. На данный момент завершилось еще две встречи.

    Драматичной оказалась игра в Познани, где местный «Лех» со счетом 1:3 уступил швейцарскому «Базелю». Счет в матче открыли гости, на 34-й минуте отличился Михаэль Ланг, однако уже две минуты спустя хозяева восстановили равновесие благодаря точному удару Дениса Томаллы. На 66-й минуте поляки остались в меньшинстве после удаления Кароля Линетти, что и предопределило победу швейцарской команды. На 77-й минуте Марк Янко и на 92-й Дэвид Калла сделали преимущество «Базеля» перед ответной встречи более чем комфортным. Отметим, что уже после гола Каллы в составе швейцарцев был удален Таулант Джака.

    В Бухаресте местная «Стяуа» благодаря голу Фернандо Варелы на 81-й минуте ушла от поражения в матче с сербским «Партизаном», в составе которого на 62-й минуте отличился Мирослав Вуличевич.

    Ответные матчи пройдут через неделю в Базеле и Белграде.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 30 июля 2015, 03:21

      Ну да, два базеля). Ошибки на каждой ветке встречаются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 30 июля 2015, 00:08

      "ЛЧ. «Стяуа» и «Базель» играют вничью, «Базель» в гостях обыгрывает «Лех» 1!"
      ну скажите мне,зачем вам новый сайт-если в новостях такие мерзкие ошибки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 30 июля 2015, 00:05

      ЛЧ. «Стяуа» и «Базель» играют вничью, «Базель» в гостях обыгрывает «Лех»

      Админы, что сегодня с вами?Под чем вы?Отсыпте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 > Тraumtanzеr 30 июля 2015, 03:19

      А что не так?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Анжи-Арена05 30 июля 2015, 18:49

      Теперь все так.Изначально было написано так, как я написал.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11