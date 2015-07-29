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    Нехайчик: «В ФНЛ играть в какой-то степени неинтересно»

    Полузащитник "Томи" и сборной Белоруссии Павел Нехайчик с тремя голами входит в список лучших бомбардиров ФНЛ, однако признался, что играть второй сезон подряд в первом дивизионе стало неинтересно.


    «Знаете, с одной стороны, начало нового сезона – это всегда какое-то воодушевление. К тому же, это второй сезон в ФНЛ. Первый был намного тяжелее, потому что очень сильный контраст – премьер-лига и ФНЛ.

    Главное, что это как-то давит психологически. В какой-то степени даже неинтересно играть.

    Возможны ли варианты, перебраться рангом выше? В нашей жизни возможно все. Давайте подождем до 1 сентября и все увидим», - приводит слова Нехайчика официальный сайт «Томи».
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Томь»

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    29.07.2015 23:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:23

      Пусть возвращаются в РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      smolnikovaa 30 июля 2015, 06:11

      Зарплата меньше? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 30 июля 2015, 01:46

      Раз не интересно - не играй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 30 июля 2015, 01:24

      Яснопонятно

      0
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 29 июля 2015, 23:56

      Ха ха.

      0
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      Рейтинг: +10

      NISTEL 29 июля 2015, 23:49

      ха

      0
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