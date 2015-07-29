Нехайчик: «В ФНЛ играть в какой-то степени неинтересно»

Полузащитник "Томи" и сборной Белоруссии Павел Нехайчик с тремя голами входит в список лучших бомбардиров ФНЛ, однако признался, что играть второй сезон подряд в первом дивизионе стало неинтересно.



«Знаете, с одной стороны, начало нового сезона – это всегда какое-то воодушевление. К тому же, это второй сезон в ФНЛ. Первый был намного тяжелее, потому что очень сильный контраст – премьер-лига и ФНЛ.



Главное, что это как-то давит психологически. В какой-то степени даже неинтересно играть.



Возможны ли варианты, перебраться рангом выше? В нашей жизни возможно все. Давайте подождем до 1 сентября и все увидим», - приводит слова Нехайчика официальный сайт «Томи».