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    Федор Щербаченко: «Ткачук может дорасти до уровня сборной»

    Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что полузащитник «Зенита-2» Денис Ткачук может дорасти до сборной России. Напомним, в недавнем матче ФНЛ против «Томи» Ткачук отметился хет-триком, благодаря чему его команда победила со счетом 3:2.


    «Конечно, Ткачук выглядит в ФНЛ здорово. Согласен с Владиславом Радимовым, который считает, что футболист перерос ФНЛ и «Зенит-2». Если продолжит в том же духе, может и до сборной дойти. Ведь на носу домашний чемпионат мира.

    А зачем тогда идти в большой клуб, если не верить в свои силы? Перед глазами стоит пример Шатова. Олег совершил довольно быстрый скачок из более скромного клуба в "Зенит". Так что все реально. Просто, считаю Виллаш-Боаш необъективен к Ткачуку», -приводит слова Щербаченко «Спорт-Экспересс»
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 23:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 15:41

      он уже дорос,но кто-то,а этот кто-то,которого все знают не заинтересован в сборной команде России,потому что зациклен на клубе Зенит,и даже против лимита на легионеров,потому что привык играть в компьютерную приставку,где можно покупать кого угодно и сколько угодно,тасуя состав исходя из рейтинга готовности того или иного игрока на момент игры против тактической схемы соперника.

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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:21

      Если не расстратит свое будущее...

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