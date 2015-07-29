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    Массимилиано Аллегри: «Мората разозлил меня»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после товарищеского матча с польской «Лехией» раскритиковал игру испанского форварда команды Альваро Мораты. Встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1, причем решающий гол Марио Манджукич забил только на 90-й минуте.


    «Это был не день Мораты. Мне не понравилось его отношение к делу. Вне зависимости от технических ошибок сегодня неважным было именно его отношение.

    Когда что-то не пошло, он просто остановился. Вот почему я сказал ему покинуть поле. Он разозлил меня. Потом он хорошо проявил себя, отправившись тренироваться самостоятельно.

    Вокруг «Ювентуса» плохая атмосфера, потому что все говорят, что мы фавориты, но это не так. В этом сезоне нам будет еще сложнее. Прежде, чем это повлияет на нас, мы должны положить этому конец», – сказал Аллегри.

    Отметим, что Мората появился на поле после перерыва и был заменен через 26 минут.
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    Источник: Football Italia

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    29.07.2015 22:34
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 30 июля 2015, 16:07

      ВСЕ ПО ДЕЛУ

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 08:36

      забавно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:18

      Мората испугался и начал тренироваться по ходу матча...

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 30 июля 2015, 05:12

      правильно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 июля 2015, 03:52

      Быстро что то он принял решение о замене. Незнаю,тренеру виднее,но в товарняке думаю тайм Мората мог бы поиграть.

      0
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      Рейтинг: +60

      ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН 30 июля 2015, 00:44

      у всех бывает, а может звезду поймал...

      0
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      Рейтинг: +14

      скаузерр > ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН 30 июля 2015, 06:35

      ну реалу полуфинале отгрузил)

      0
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      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 30 июля 2015, 00:09

      "Массимилиано Аллегри: «Мората разолил меня»"
      админу лет 5?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > РЭП НИГГА 30 июля 2015, 07:24

      по моему это ты ошибку сделал

      0
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      Рейтинг: +11

      MaxSevilla 29 июля 2015, 23:54

      Мората хорош)

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 29 июля 2015, 23:32

      Разолил меня меня

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      Рейтинг: +48

      eddo23 29 июля 2015, 23:00

      Как чётко передали не.. негодование тренера...(меня меня..)

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