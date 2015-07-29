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    Благо готов сыграть со «Штурмом»

    Полузащитник «Рубина» Благо Георгиев поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Штурма». Игрок заявил, что готов выйти на поле.


    «Если я здесь, то готов, но решает главный тренер. Пропустил первые игры. Он были не самые удачные, но и прошлый сезон мы так же начали, а потом набрали форму. Поэтому не нужно делать выводы, форма придет, хорошие игры придут. Ничего не случилось. Завтра одна игра, в которой нужно делать хороший результат», - цитирует Благо официальный сайт "Рубина"
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Рубин»

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    29.07.2015 22:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      Timmi-80 30 июля 2015, 13:28

      давай, работай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:15

      Лишь бы не опозорились...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 30 июля 2015, 00:10

      меньше слов,больше дела.....

      0
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