Благо готов сыграть со «Штурмом»

Полузащитник «Рубина» Благо Георгиев поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Штурма». Игрок заявил, что готов выйти на поле.



«Если я здесь, то готов, но решает главный тренер. Пропустил первые игры. Он были не самые удачные, но и прошлый сезон мы так же начали, а потом набрали форму. Поэтому не нужно делать выводы, форма придет, хорошие игры придут. Ничего не случилось. Завтра одна игра, в которой нужно делать хороший результат», - цитирует Благо официальный сайт "Рубина"