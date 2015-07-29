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    Платини раскроет свою зарплату в случае победы на выборах президента ФИФА

    В случае победы на выборах президента ФИФА Мишель Платини обнародует сумму своей зарплаты. При этом он намерен сделать это, несмотря на возможное принятие конгрессом соответствующего закона.

    Выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года. Нынешний глава ФИФА Зепп Блаттер в июне вынужден был объявить о решении подать в отставку по причине крупнейшего коррупционного скандала в истории организации.
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    Источник: BBC

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    29.07.2015 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:14

      Если выберут другого, независимого кандидата, то раскроется тайна не одной только зарплаты главы ФИФА.

      0
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      Рейтинг: +17

      smolnikovaa 30 июля 2015, 06:12

      Чувствует что мало шансов,что-ли?

      0
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      Рейтинг: +151

      311 29 июля 2015, 22:48

      А сейчас что мешает раскрыть? Кандидат ты или кто?)

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 22:48

      Т.е., не раскроет

      0
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