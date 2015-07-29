«Сельта» отпустит Нолито в «Барселону» за сумму отступных

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Берисссо заявил, что клуб расстанется с нападающим Нолито только за сумму отступных, указанную в контракте. Ранее появилась информация, что форвардом интересуется«Барселона» и видит в нем замену Педро, который может перейти в «МЮ».



«Если кто-то заплатит сумму отступных, то нам придется искать замену. Это касается и других игроков. Нолито будет главной потерей, искать замену придется долго», - сказал Бериссо.



По данным источника, сумма отступных за Нолито составляет 18 млн евро.