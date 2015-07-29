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    «Сельта» отпустит Нолито в «Барселону» за сумму отступных

    Главный тренер «Сельты» Эдуардо Берисссо заявил, что клуб расстанется с нападающим Нолито только за сумму отступных, указанную в контракте. Ранее появилась информация, что форвардом интересуется«Барселона» и видит в нем замену Педро, который может перейти в «МЮ».


    «Если кто-то заплатит сумму отступных, то нам придется искать замену. Это касается и других игроков. Нолито будет главной потерей, искать замену придется долго», - сказал Бериссо.

    По данным источника, сумма отступных за Нолито составляет 18 млн евро.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 21:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 30 июля 2015, 10:49

      Не нужен он Барселоне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 30 июля 2015, 10:49

      Я не понимаю Барселона всех уже скупить хочет. Бесит уже.
      Уберите эту новость. Барса я тебя не узнаю.
      Уберите этого как его там...

      0
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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 30 июля 2015, 09:43

      Главный тренер "Сельты" Эдуардо БериСССо заявил...

      хорошо не 4 "с"

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 30 июля 2015, 07:26

      кто такой!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:10

      Для запаса сойдет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 июля 2015, 23:22

      Совершенно не нужен

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 29 июля 2015, 23:17

      Не ходи туда, ты же мадридист!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      Robbaggio > 95-shishani-95 30 июля 2015, 01:00

      Какой он мадридист?

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      Рейтинг: +894

      Ахад 29 июля 2015, 22:40

      бабсу тока налито спасёт...без алкоголя никак

      0
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      Рейтинг: +19

      alladin13 29 июля 2015, 22:28

      Такого добра в Барселоне хватает, своих таких много. Надо бы кого получше.

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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 29 июля 2015, 22:00

      неее он нам не нужен

      0
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