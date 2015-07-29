Дерлис Гонсалес близок к переходу в киевское «Динамо»

Характеристика способностей игрока на уровне.
Парагвайский вингер «Базеля» Дерлис Гонсалес заявил, что в самое ближайшее время завершит все детали по переходу в киевское «Динамо». Сегодня игрок проходил медосмотр в клинике «Борис».
Парагвайский вингер «Базеля» Дерлис Гонсалес заявил, что в самое ближайшее время завершит все детали по переходу в киевское «Динамо». Сегодня игрок проходил медосмотр в клинике «Борис».
Характеристика способностей игрока на уровне.
Добро пожаловать! Перекрестись, что не в спартак... не в цска
Замена Ярмоленко. Хорошая замена
Сам футболист перед вылетом в Украину сказал:
"Базель вел переговоры по моему трансферу с несколькими серьезными командами, но лично для меня все перевесил факт выступления Динамо в Лиге чемпионов. Хочу наилучшим образом проявить себя в Украине, чтобы затем перейти в именитый европейский клуб", — заявил Дерлис Гонсалес.
Гонсалес, выступавший на недавнем Кубке Америки за Парагвай, попал в символическую сборную турнира.
Трансферная стоимость футболиста, который лишь год назад подписал новый контракт с швейцарцами на пять лет, оценивается в районе от 10 до 15 миллионов евро.
Ну и как тебе новый формат?