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    Дерлис Гонсалес близок к переходу в киевское «Динамо»

    Парагвайский вингер «Базеля» Дерлис Гонсалес заявил, что в самое ближайшее время завершит все детали по переходу в киевское «Динамо». Сегодня игрок проходил медосмотр в клинике «Борис».

    «Я еще вчера прилетел в Киев. Для завершения сделки осталось пройти углубленный медосмотр и подписать контракт. Конечно, меня очень радует, что в тренерском штабе «Динамо» работают несколько испанцев, а в команде есть футболисты из Португалии и Бразилии. Я уверен, что смогу быстро адаптироваться в своем новом клубе», — заявил Гонсалес.
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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    29.07.2015 21:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:08

      Характеристика способностей игрока на уровне.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +322

      makerdream 30 июля 2015, 00:19

      Добро пожаловать! Перекрестись, что не в спартак... не в цска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      DavideSanton 30 июля 2015, 00:18

      Замена Ярмоленко. Хорошая замена

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 22:31

      Тогда удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 29 июля 2015, 21:55

      Сам футболист перед вылетом в Украину сказал:

      "Базель вел переговоры по моему трансферу с несколькими серьезными командами, но лично для меня все перевесил факт выступления Динамо в Лиге чемпионов. Хочу наилучшим образом проявить себя в Украине, чтобы затем перейти в именитый европейский клуб", — заявил Дерлис Гонсалес.

      Гонсалес, выступавший на недавнем Кубке Америки за Парагвай, попал в символическую сборную турнира.

      Трансферная стоимость футболиста, который лишь год назад подписал новый контракт с швейцарцами на пять лет, оценивается в районе от 10 до 15 миллионов евро.

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      Рейтинг: +10

      cimes > Lazio-Kiev 31 июля 2015, 03:13

      Ну и как тебе новый формат?

      0
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > cimes 31 июля 2015, 17:29

      Пока, он мало чем отличается от прежнего. Привет!)

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