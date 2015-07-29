Дерлис Гонсалес близок к переходу в киевское «Динамо»

Парагвайский вингер «Базеля» Дерлис Гонсалес заявил, что в самое ближайшее время завершит все детали по переходу в киевское «Динамо». Сегодня игрок проходил медосмотр в клинике «Борис».

«Я еще вчера прилетел в Киев. Для завершения сделки осталось пройти углубленный медосмотр и подписать контракт. Конечно, меня очень радует, что в тренерском штабе «Динамо» работают несколько испанцев, а в команде есть футболисты из Португалии и Бразилии. Я уверен, что смогу быстро адаптироваться в своем новом клубе», — заявил Гонсалес.