Душан Титтел: «Это футбол. Возможно, мы пройдем дальше»

Главный тренер братиславского «Слована» Душан Титтел в преддверии матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Краснодара» заявил, что сможет настроить на игру своих подопечных. В то же время наставник отметил, что состав россиян более сильный.



«Мы знаем, что «Краснодар» играет в атакующий футбол, но словацкая лига тоже практикует именно атакующую манеру. На этой стадии конкуренция в классе игроков «Краснодара» гораздо выше, чем у «Слована». Можно сказать, что краснодарцы – фавориты, но это футбол, и, возможно, мы пройдем дальше. Естественно, у футболистов появился дополнительный стимул, чтобы обыграть столь сильного соперника. Я не буду говорить, что я им скажу, но я смогу их настроить на игру», - сказал Титтел.