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    Душан Титтел: «Это футбол. Возможно, мы пройдем дальше»

    Главный тренер братиславского «Слована» Душан Титтел в преддверии матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Краснодара» заявил, что сможет настроить на игру своих подопечных. В то же время наставник отметил, что состав россиян более сильный.


    «Мы знаем, что «Краснодар» играет в атакующий футбол, но словацкая лига тоже практикует именно атакующую манеру. На этой стадии конкуренция в классе игроков «Краснодара» гораздо выше, чем у «Слована». Можно сказать, что краснодарцы – фавориты, но это футбол, и, возможно, мы пройдем дальше. Естественно, у футболистов появился дополнительный стимул, чтобы обыграть столь сильного соперника. Я не буду говорить, что я им скажу, но я смогу их настроить на игру», - сказал Титтел.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 21:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:03

      Верим в Краснодар и его победу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 29 июля 2015, 21:36

      "Слована" ┴═╦╕47™ "Краснодар" Ждем только победы ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ☻/
      /▌
      / ☻ Удачи !!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 21:18

      Удачи кубаноидам!

      -1
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      Рейтинг: -100

      серИт > sir_Alex 29 июля 2015, 22:42

      кубаноиды сидят с чеипсоедом

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > серИт 30 июля 2015, 06:18

      Это другой вопрос

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