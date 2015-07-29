Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Принц Али бин Аль-Хуссейн : «Платини – это нехорошо для ФИФА»

    Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн прокомментировал решение главы УЕФА Мишеля Платини баллотироваться на пост президента ФИФА.

    «Платини – это нехорошо для ФИФА. Фанаты и игроки заслуживают большего. ФИФА охвачена скандалами. Мы должны перестать вести дела так, как делали это обычно. Нужно прекратить практику закулисных и подпольных сделок.
    Я проконсультируюсь с отдельными футбольными федерациями по поводу того, что нужно сделать в интересах футбола. Очевидно, что ФИФА нуждается в новом независимом лидере, который не запятнал себя прошлыми операциями», – сказал принц.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      BECK_BY 30 июля 2015, 14:49

      я за Дарт Вейдера)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:02

      Выбирайте Зико!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Vector 30 июля 2015, 04:07

      Проконсультируйся, денег дай, если что))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 30 июля 2015, 03:33

      Только мнения диких арабов ещё слушать не хватало. Давно ли с верблюдов на авто пересели, а уже советы дают? Хотя Платини мне тоже не нравится. Президентом ФИФА нужно Путина, по совместительству, назначить. В крайнем случае Мутко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      311 29 июля 2015, 22:52

      А это значит не видать нефтедолларов Мише. Аллилуйя!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      wingback 29 июля 2015, 22:04

      А чурбан из грязной палатки, видимо, хорошо...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > wingback 29 июля 2015, 23:38

      ахахахаха, этот "чурбан" живет, ест, спит и отдыхает в таких местах, которые ты по ТВ только видел или во снах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      wingback > Ruslan3132 30 июля 2015, 00:09

      Ты,видимо, тоже чурбан...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > wingback 30 июля 2015, 22:42

      ты чуш0к например. Ну зачем это показывать всем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 29 июля 2015, 22:01

      меня поставьте Главой Фифа ебать буду всех

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      mondm > DesperaDoDosya 30 июля 2015, 00:28

      кому нужны гомики ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      No problem 29 июля 2015, 21:37

      Е п а н у т ы й сайт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      No problem 29 июля 2015, 21:29

      Начинается епт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 21:25

      Прынц гатский!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11