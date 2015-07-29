Принц Али бин Аль-Хуссейн : «Платини – это нехорошо для ФИФА»

Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн прокомментировал решение главы УЕФА Мишеля Платини баллотироваться на пост президента ФИФА.





«Платини – это нехорошо для ФИФА. Фанаты и игроки заслуживают большего. ФИФА охвачена скандалами. Мы должны перестать вести дела так, как делали это обычно. Нужно прекратить практику закулисных и подпольных сделок.

Я проконсультируюсь с отдельными футбольными федерациями по поводу того, что нужно сделать в интересах футбола. Очевидно, что ФИФА нуждается в новом независимом лидере, который не запятнал себя прошлыми операциями», – сказал принц.