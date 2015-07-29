Принц Али бин Аль-Хуссейн : «Платини – это нехорошо для ФИФА»

я за Дарт Вейдера)
Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн прокомментировал решение главы УЕФА Мишеля Платини баллотироваться на пост президента ФИФА.
Бывший кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн прокомментировал решение главы УЕФА Мишеля Платини баллотироваться на пост президента ФИФА.
я за Дарт Вейдера)
Выбирайте Зико!
Проконсультируйся, денег дай, если что))
Только мнения диких арабов ещё слушать не хватало. Давно ли с верблюдов на авто пересели, а уже советы дают? Хотя Платини мне тоже не нравится. Президентом ФИФА нужно Путина, по совместительству, назначить. В крайнем случае Мутко.
А это значит не видать нефтедолларов Мише. Аллилуйя!)
А чурбан из грязной палатки, видимо, хорошо...
Ты,видимо, тоже чурбан...
меня поставьте Главой Фифа ебать буду всех
кому нужны гомики ?
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