Гол Манджукича принес победу «Ювентусу» над «Лехией»

В рамках подготовки к сезону туринский «Ювентус» сыграл очередной товарищеский матч. Соперником подопечных Массимилиано Аллегри была польская «Лехия».

Счет в матче уже на 4-й минуте открыл Поль Погба. Полякам удалось за восемь минут до окончания встречи выровнять положение, но решающее слово было за туринцами – уже перед самым финальным свистком точным ударом отметился Марио Манджукич.



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