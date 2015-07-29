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    Гол Манджукича принес победу «Ювентусу» над «Лехией»

    В рамках подготовки к сезону туринский «Ювентус» сыграл очередной товарищеский матч. Соперником подопечных Массимилиано Аллегри была польская «Лехия».

    Счет в матче уже на 4-й минуте открыл Поль Погба. Полякам удалось за восемь минут до окончания встречи выровнять положение, но решающее слово было за туринцами – уже перед самым финальным свистком точным ударом отметился Марио Манджукич.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.07.2015 20:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:01

      Голевое чутье у него сильное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 29 июля 2015, 22:45

      отскок скуднетто

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 29 июля 2015, 21:19

      Поль радует!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Arhive 29 июля 2015, 21:12

      отлично!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      MarChisio_fun 29 июля 2015, 21:07

      Forza Juventus!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2172

      LOKOfanatik19 29 июля 2015, 21:04

      Чтож с почином Маджукича!!!

      2
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 > LOKOfanatik19 29 июля 2015, 21:10

      это не считается, только в официальных можно будет его поздравить

      0
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 29 июля 2015, 20:50

      Конечно такие игры больше для игроков и тренерского штаба, чем для зрителей. особенно во втором тайме) Надеюсь Аллегри уже в скором времени определится с основой на сезон

      0
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      Рейтинг: +472

      Медив 29 июля 2015, 20:49

      У поляков конечно разнообразие названий команд удивляет: Легия, Лехия, Лех... Круче только евреи со своими хапоэлями и маккаби

      0
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Медив 29 июля 2015, 21:58

      Точно!

      -1
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