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    Зико просит поддержки у Федерации футбола Бразилии в борьбе за пост президента ФИФА

    Экс-наставник московского ЦСКА бразилец Зико, ныне тренирующий индийский «Гоа», запросил у федерации футбола Бразилии поддержку в борьбе за пост президента ФИФА.


    Кандидат в президенты организации должен заручиться поддержкой пяти федераций разных стран, чтобы получить возможность бороться за пост главы организации.Голоса должны быть представлены 26 октября, за полгода до выборов президента ФИФА, которые состоятся 26 февраля.

    Напомним, ранее на пост президента организации выдвинулся глава УЕФА Мишель Платини.
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    Источник: Sports.ru

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    29.07.2015 20:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:00

      С удовольствием услышал бы новость о выборе Зико на эту должность.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      rawer 29 июля 2015, 22:59

      у Гинера надо просить Зико, он знает кого покупать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 21:19

      Не пройдёт

      0
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 20:43

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