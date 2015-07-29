Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Макеев пропустит около трех недель из-за травмы бедра

    Футболисты «Спартака» начали подготовку к матчу 3-го тура РПФЛ с «Рубином». Матч состоится 6 августа в Москве.


    Все игроки, получившие незначительные повреждения в матче с «Краснодаром», сегодня трудились в общей группе. В частности, форвард Денис Давыдов в прошедшей игре практически сразу после выхода на замену пострадал от болезненного ушиба голени. Он не смог принять участия в матче «Спартака-2» в понедельник, однако сегодня уже работал наравне со всеми.
    Исключение составил лишь защитник Евгений Макеев, который, по словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, из-за травмы приводящей мышцы бедра пропустит около трех недель. В то же время вернулся в общую группу защитник Сергей Паршивлюк, полностью восстановившийся после повреждения голеностопа.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:58

      Макееву выздоровления.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 30 июля 2015, 01:43

      Наконец то Серега поправился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 30 июля 2015, 00:31

      Я понимаю что Аленичев на него не рассчитывает , пожелаю Макееву выздоровления и найти себе быстро клуб!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      stavr74 30 июля 2015, 00:02

      всем здоровья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 29 июля 2015, 20:44

      я думал он в дубле уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 20:43

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      бомбардирр 29 июля 2015, 20:39

      Зико ты слабое звено

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 20:26

      здоровья и успехов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 20:24

      Здоровья ему

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11