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    Косово может сыграть в отборе ЧМ-2018

    Сборная Косово может побороться за право сыграть на чемпионате мира в России в 2018 году. Однако для участия в отборочном турнире Федерацию футбола этой частично признанной республики должны включить в ФИФА. Это может произойти в начале следующего года после выборов президента ФИФА. Тогда сборная Косово может быть включена в группу I отборочного турнира.
    Если вопрос решится положительно, то сборная Косово сыграет в группе с Хорватией, Украиной, Турцией, Исландией и Финляндией.

    В случае официального признания сборной Косово за нее смогут сыграть выступающие за Швейцарию Джердан Шакири, Гранит Джака, Адмир Мехмеди и Блерим Джемаили. Все они имеют косовские корни и смогут выбрать, за какую сборную играть.
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    Источник: «Советский спорт»

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    29.07.2015 19:53
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +17

      smolnikovaa 30 июля 2015, 06:14

      "Косово может сыграть в отборе ЧМ-2018"...в составе сборной Сербии ))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:57

      ?............

      0
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      Рейтинг: +13

      bsww 29 июля 2015, 23:45

      Думаю тут всё просто, страна "разделилась". А значит имею право выбора и это подходят под исключения из правил. Но тут странно другое, почему Швейцария? Вроде как Косово отделилась от Сербии. А значит право выбора должны иметь те, что заиграны за Сербию.
      Сейчас есть в Европе только одна страна с двойным названием - Босния и Герцеговина. И как только она рухнет и станет две страны, одна - Босния, а другая - Герцеговина. То игроки, игравшие за Боснию и Герцеговину сами будут решать за какую страну им играть.
      А тем, кто "шутит" про Каталонию хочу ответить, не забывайте про город в стране Италии. Ватикан. Кто будет бить "святейшество" по ногам, да и посылать мяч в ворота Ватикана.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 29 июля 2015, 22:39

      Тогда уже давайте и Абхазию с Южной Осетией

      0
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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 29 июля 2015, 21:43

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      Kosovo je Albania! Бум бум

      -6
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      Рейтинг: +472

      Медив > Zidane_92 29 июля 2015, 21:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да если по справедливости все Балканы йе Албания. Включая некоторые части Северной Италии

      -6
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      Рейтинг: +106

      Vilent > Медив 29 июля 2015, 22:42

      Про северную Италию ты загнул. Была в свёэ время Веницианская Албания. Но они Венеции принадлежали, а не наоборот.
      А ещё была древняя Албания. Как раз там, где сейчас находится Азербайджан. Но они с нынешними ничего общего не имеют.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 июля 2015, 21:20

      Даёшь сборную ДНР

      5
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      Рейтинг: +472

      Медив > Asbjorn 29 июля 2015, 21:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даешь сборную ИГИЛ. Четырнадцать терактов подряд и чемпионы мира

      -4
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      Рейтинг: +21

      AntiClockWise > Asbjorn 29 июля 2015, 21:32

      В футболках сб. Украины будут америкосы играть)))

      0
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      Рейтинг: +106

      Vilent > Медив 29 июля 2015, 22:40

      В таком случае каждому победителю лимонку на шею. Лично сам Блаттер будет по очереди выдёргивать каждому кольцо.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 20:58

      "Послушайте Ломоносова, верните сербам Косово" © Э. Суровый

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      Рейтинг: +21

      AntiClockWise 29 июля 2015, 20:55

      Как они смогут сыграть за нее? Насколько я знаю, когда например у игрока двойное гражданство, то он изначально выбирает за какую сборную играть. И если игрок провел хотя бы один офф.матч за сборную, то за другую он больше не имеет права выступать. Все перечисленные уже заиграны за Швейцарию.

      0
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      Рейтинг: +472

      Медив > AntiClockWise 29 июля 2015, 20:59

      Ну Вукчевич играл за сербов, потом когда отделилась Чернория, стал играть за них. Так что в таких случаях видимо можно перевыбрать

      0
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      Рейтинг: +46

      DaBomb > AntiClockWise 29 июля 2015, 21:08

      Ты 100% прав,только они правила же под себя всегда меняют,устроят политшоу,скажут-надо сделать исключение,а игроки чё=партия сказала надо,комсомол ответил есть.В Динамо вон игроков братаны прессуют,а тут геополитика...отстой короче(надеюсь не будет этого).

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      Рейтинг: +21

      AntiClockWise > Медив 29 июля 2015, 21:13

      Только что посмотрел и был удивлен. Получается, что если к примеру Каталония отсоединится от Испании, то получится супер сборная, которая будет претендовать чуть ли не на Кубок Мира. Парадокс.

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      Рейтинг: +36

      Izumik > AntiClockWise 29 июля 2015, 21:20

      Они бы так хотели,только кто им разрешит то?Шотландия вон уже отделилась,политресурса нету...

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      Рейтинг: +472

      Медив > AntiClockWise 29 июля 2015, 21:24

      Ну я не думаю, что даже со всей Испанией скопом, они смогут претендовать в ближайшем будущем на звание лучшей сборной... Но в принципе да. Каждый испанец думаю с легкостью найдет у себя каталонские корни и сможет выбирать из двух сборных... Хотя я больше за отдельную сборную Страны Басков. Там хоть какой то смысл есть

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      Рейтинг: +21

      AntiClockWise > Медив 29 июля 2015, 21:29

      Все равно смысла нет. Россия например не признала Косово, поэтому даже если каким-то чудом (ну просто ради примера говорю) сборная этой страны выйдет на ЧМ-2018, то их попросту в Россию никто не пустит. Вспомни матч Спартака и Легии. У гостей был футболист с Косовским гражданством и его не пустили в Россию)) вот как-то так.

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      Рейтинг: +472

      Медив > AntiClockWise 29 июля 2015, 21:35

      Я не юрист международник, думаю такие вещи обсуждаются и решаются заранее... Но в любом случае, вряд ли Мехмеди и Шакири променяют гражданство ЕС на паспорт Косово, даже если предположить что они крайне сильно любят свою сборную

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      Рейтинг: +46

      DaBomb 29 июля 2015, 20:47

      С игроками сбШвейцарии ваще издец,типа играли-играли за одну сборную и вдруг корни появились!это ж законы все надо переделать!политиканы безбрежные,акуеть!Албанцев поднимают как могут,чтобы те на Балканах стреляли если чё!настоящая демократия с односторонним движением!

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      Рейтинг: +257

      Alex-96 29 июля 2015, 20:31

      В составе такой отборочной группы: косово, каталония, крым, абхазия, приднестровье.

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