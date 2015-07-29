Косово может сыграть в отборе ЧМ-2018

Сборная Косово может побороться за право сыграть на чемпионате мира в России в 2018 году. Однако для участия в отборочном турнире Федерацию футбола этой частично признанной республики должны включить в ФИФА. Это может произойти в начале следующего года после выборов президента ФИФА. Тогда сборная Косово может быть включена в группу I отборочного турнира.

Если вопрос решится положительно, то сборная Косово сыграет в группе с Хорватией, Украиной, Турцией, Исландией и Финляндией.



В случае официального признания сборной Косово за нее смогут сыграть выступающие за Швейцарию Джердан Шакири, Гранит Джака, Адмир Мехмеди и Блерим Джемаили. Все они имеют косовские корни и смогут выбрать, за какую сборную играть.