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    Правоохранительные органы ведут работу по заявлению М'Вила

    Московское «Динамо» будет рассматривать возможные претензии французского полузащитника Янна М'Вила в правовом порядке. Сегодня француз подтвердил заявление переводчика Игоря Царуша о том, что начальник службы безопасности клуба Павел Коновалов требовал с него 10 тысяч долларов за квартиру, которую ему временно снимает клуб.


    «Мы еще раз хотим повторить, что все претензии со стороны Игоря Царуша, а также футболиста Янна М'Вила к футбольному клубу «Динамо» Москва, если они имеются, мы будем рассматривать в правовом порядке. Правоохранительные органы уже ведут работу по данному вопросу, и футбольный клуб оказывает им всяческое содействие», – сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 19:43
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 30 июля 2015, 23:07

      каков клуб - таковы и понятия))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 30 июля 2015, 12:04

      Это вам не хлопушки самим себе под ноги бросать. Это уже уголовщина.

      -1
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      Рейтинг: +29

      stasus25 30 июля 2015, 11:20

      А что это за ерунда у модераторов? Даже + поставить в 90% комментариев нельзя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 30 июля 2015, 09:00

      Lj До одного места дверца !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 30 июля 2015, 06:58

      в менто-воровском строе элита состоит из передельщиков,
      которые до недавнего времени главной внешнеполитической целью ставили газоэкспорт
      так что каков поп таков и приход

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 30 июля 2015, 03:57

      Вот это поворот, что-то в Динамо творится не ладное.

      0
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      Рейтинг: +865

      ROIS 29 июля 2015, 22:01

      Ребятки, а почему не видно авы ни у кого?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      колобок82 29 июля 2015, 21:35

      сейчас это сплошь и рядом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6295

      порт 29 июля 2015, 21:26

      Ворон выклюет глаз ворону?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Bobus 29 июля 2015, 21:20

      наверно убеждают забрать заявление, по хорошему

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