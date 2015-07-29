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    Нобоа перешел в «Ростов»

    Полузащитник Кристиан Нобоа перешел в «Ростов» из греческого ПАОКа. Контракт с 30-летнего хавбека рассчитан на два года.


    Нобоа в составе «Рубина» становился двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка. Всего за казанский клуб Нобоа сыграл 107 игр и забил 22 гола. В зимнее межсезонье 2011/12 Нобоа перешёл в московское «Динамо», за которое отличился 12 раз в 78 матчах. 9 января 2015 года Кристиан стал игроком греческого клуба ПАОК. На счету Нобоа 49 встреч за национальную сборную Эквадора.
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    Источник: ФК «Ростов»

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    29.07.2015 19:32
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +10

      89508460434 30 июля 2015, 10:55

      Верим в Ростов!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      89508460434 30 июля 2015, 10:54

      Отличная новость))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 июля 2015, 09:37

      Хорошая новость, спасибо Ивану Игнатьевичу Саввиди за помощь Ростову.

      0
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      Рейтинг: +16

      ПинКот 30 июля 2015, 06:01

      Когда Нобоа уходил из Рубина,КББ ему сказал" если что двери всегда открыты,ты мне как сын!" Вот и вернулся блудный сын.Надеюсь оправдает надежды ростовчан.

      0
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      Рейтинг: +16

      ПинКот 30 июля 2015, 05:59

      Когда Нобоа уходил из Рубина,КББ ему сказал" если что двери всегда открыты,ты мне как сын!" Вот и вернулся блудный сын.Надеюсь оправдает надежды ростовчан.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:56

      Отличная новость!

      0
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      Рейтинг: +6

      Leshik07 30 июля 2015, 01:28

      Пусть Бердыев еще и Ансальди перетащит, в Зените всё равно не светит уже ничего)
      Ну или Рыжикова чтоб в каждой линии по бывшему казанцу было)

      0
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      Рейтинг: +14

      puzia027 30 июля 2015, 01:07

      Рыжикова притащить осталось))

      1
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      Рейтинг: +15

      Cэм Винчестер 29 июля 2015, 23:04

      Бердыев собирает новый Рубин, только на Дону

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 22:24

      Удачи ему

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