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    Ринат Билялетдинов: «Настрой на игру со «Штурмом» присутствует»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против австрийского «Штурма», а также рассказал о кадровых проблемах команды.

    «Конечно, настрой на матч присутствует. Каждая новая игра – это испытание. Отталкиваться от предыдущих матчей надо только в плане анализа. Пора уже когда-то начинать выигрывать.

    Вакасо прибыл из аренды в «Селтике» , но с основной группой игроков не тренировался. Девич и Ливайя тренируются с главной командой, но по дополнительной программе. Вопрос с МВила решается с «Динамо», - сказал Билялетдинов официальному сайту «Рубина».

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    Источник: ФК «Рубин»

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    29.07.2015 19:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:55

      Настрой он разный бывает...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 22:36

      Удачи и победы

      0
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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 29 июля 2015, 22:27

      Действительно, будет сложно. Будем болеть за наших!!!

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 29 июля 2015, 20:50

      По ходу очень сложно будет даже в ничейку сыграть

      0
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      Рейтинг: +35

      бомбардирр 29 июля 2015, 20:23

      Надо выиграть их тренер много на себя взял без оговорок это дело чести

      0
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      Рейтинг: +1369

      makkie 29 июля 2015, 19:59

      Нехилый календарь у Рубина - два выезда непростых.
      А скамеечка то коротка... На морально-волевых!

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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 19:56

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +13

      LSM980 29 июля 2015, 19:54

      Думаю,щас Рубину ЛЕ ни к чему,после двух поражений в ЧР.На носу матч со Спартаком..Рубину логично было бы слиться с ЛЕ

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 19:29

      выигрывать - да, пора!

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